El irónico comentario de Morena Beltrán en medio de un debate futbolístico sobre Sebastián Villa

Este martes, el futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, declaró, por última vez, en el juicio donde se lo acusa de ocasionarle “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”, en perjuicio de su expareja, Daniela Cortés. Al mediodía, en el programa F90 (ESPN), los columnistas debatieron acerca del irregular presente deportivo del jugador, y la periodista Morena Beltrán intervino con un irónico comentario sobre el delantero.

Todo comenzó cuando el exjugador Damián Manusovich, mientras los cronistas analizaban el rendimiento de Villa en los últimos partidos, señaló: “No podemos dejar de poner dentro del análisis que es una persona, está pasando un proceso, entrena tres días sí, dos días no...”. En ese momento, Beltrán acotó: “Bueno, víctima no es”. Al respecto, Chavo Fucks consideró que Sebastián “no debería estar jugando” en la primera división del conjunto azul y oro.

“No me quiero meter, pero tampoco lo podemos dejar pasar como si no existiese. Hoy, el equipo entrenó (y él no); la semana pasada, creo que dos o tres días no entrenó...”, reiteró Manusovich.

A su turno, Fucks reiteró que, desde su punto de vista, los dirigentes de la institución xeneize deberían determinar que Villa no juegue. Con respecto a la postura del club en relación a la definición del caso Villa, el periodista Diego Monroig informó: “La frase que a mí me repiten es: ‘no nos apresuremos’, una vez que suceda, ahí se verá qué posición va a tomar Boca”.

En su última declaración ante la jueza a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudio Dávalos, dijo, sobre los hechos por los que se lo acusa: “Nunca le haría daño a Daniela ni a su familia. Soy inocente, creo en Dios. Creo que todo va a salir bien. Todo va a salir de la mejor manera”.

La discusión deportiva sobre Villa

En el plano futbolístico, el Chavo puso en tela de juicio “la defensa corporativa” de sus colegas sobre Villa. Un rato antes, el conductor Sebastián Vignolo había definido al jugador de 27 años como “muy importante” y “desequilibrante” para el esquema de Boca.

Por su lado, Fucks consideró que hay dos delanteros surgidos en las inferiores del club, como Luca Langoni y Exequiel Zeballos, que están en mejor nivel que el colombiano. Y se respaldó en las estadísticas: en los últimos 23 partidos que disputó, marcó un gol y anotó dos asistencias. Además, su equipo ganó 11 encuentros, empato cuatro y perdió ocho. Por su lado, Beltrán estimó que, para hacer un análisis integral del futbolista, “hay que contarle las chances creadas”.

Por su lado, Federico Bulos diferenció la influencia de Villa en los pasados partidos, respecto de lo que acontece ahora, donde el equipo de Almirón empieza a crecer. “A Boca le faltaba juego, y Villa era el único argumento para que generara algo en ataque; hoy, que no es ninguna maravilla, está mejorando como equipo. Tiene otras herramientas. Corre muy rápido, no las termina siempre bien y no está haciendo goles”, concluyó.

