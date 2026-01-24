Secuestraron una ambulancia ilegal y 200 vehículos al intensificar los controles en los accesos a la ciudad

La Policía de la Ciudad secuestró 200 vehículos por falta de documentación necesaria para circular o por incumplimiento de normas de tránsito. Entre esos rodados se encontró una falsa ambulancia que transportaba insumos médicos vencidos y cuyo conductor se hacía pasar por personal del SAME.

Se realizaron un total de 633 controles vehiculares en accesos y zonas de alta intensidad de tránsito en la ciudad como parte de un operativo implementado por el Ministerio de Seguridad porteño.

Uno de los focos de ese operativo especial de control fue verificar motocicletas, como parte de una estrategia para frenar a motochorros. Según la información oficial, 165 motos fueron secuestradas por irregularidades o carencias de documentación.

Fueron incautadas 165 motos durante el operativo especial de control de vehículos

También fueron secuestrados 35 autos y camionetas que circulaban en infracción de diversas normas de tránsito.

El secuestro más llamativo fue el de la falsa ambulancia. Ese vehículo ilegal fue descubierto porque estaba estacionada en un lugar que bloqueaba una boca de tormenta. Por esa infracción, los uniformados solicitaron al conductor la documentación y detectaron las irregularidades.

Se trató de una camioneta Peugeot Partner ploteada de ambulancia privada, estacionada en Salta al 1400, en el barrio de Constitución. El conductor, un ciudadano boliviano de 68 años, exhibió ante los oficiales una credencial vencida hace más de dos años y dijo ser médico y empleado del SAME de la Provincia de Buenos Aires en Tres de Febrero. Sin embargo, las consultas al sistema médico bonaerense y a las autoridades del mencionado distrito expusieron que todo era una treta, ya que no había constancia del trabajo de esa persona en los lugares consignados.

Dentro de la ambulancia encontraron una gran cantidad de insumos médicos, la mayoría de ellos vencidos, entre ellos 18 ampollas con medicación inyectable sin receta, 129 cajas de medicamentos varios, 8 agujas hipodérmicas, solución fisiológica y un chaleco refractario con inscripciones “SAME PBA”, según describió la policía porteña.

En el interior de la falsa ambulancia encontraron insumos médicos vencidos

El conductor tampoco tenía seguro ni la verificación técnica vehicular (VTV) de la ambulancia, por lo cual el jefe a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, Carlos Caputto, ordenó el secuestro del vehículo por carecer de esa documentación y por no estar habilitada como ambulancia. También se confiscaron todos los implementos médicos hallados.

En los controles participaron efectivos de la Policía Motorizada, de Control de Accesos y de la División Unidad Táctica de Pacificación del Barrio 31-31 Bis de la Policía de la Ciudad, junto al cuerpo de Agentes de Tránsito.

Como parte del operativo se realizó un control sorpresivo en la Comuna 8 -integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo- donde efectivos de Control de Accesos y agentes de Tránsito sacaron de circulación a 30 autos y 32 motos que presentaron impedimentos legales o faltas graves.

Agentes de Tránsito de Ciudad durante un control vehicular

También hubo 154 controles en el peaje de la autopista 25 de Mayo y en la autopista Dellepiane, con personal de Motorizada, con el resultado de 46 remisiones, 37 de ellas de motos.

De los 297 controles realizados en puentes e ingresos a la avenida General Paz, se remitieron un total de 62 motos y 26 autos.

En el Barrio 31 de Retiro se realizaron 182 controles y se levantaron 24 motos. Otros controles se desplegaron en Carlos Pellegrini y Córdoba, en el centro porteño, en Las Heras al 1800, en Recoleta, y en Scalabrini Ortiz al 1300, en Palermo.