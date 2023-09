escuchar

Un nuevo hecho de inseguridad sacudi贸 a vecinos de Recoleta. Dos delincuentes que se hicieron pasar por gasistas entraron hoy con fines de robo a un edificio, donde primero maniataron con precintos al encargado y luego ingresaron en un departamento y golpearon a dos personas. Los ladrones escaparon cuando llegaba personal policial y ahora se trata de establecer si lograron apoderarse de elementos de valor del inmueble.

El hecho ocurri贸 esta ma帽ana en un edificio situado en la avenida Pueyrred贸n al 1700, entre Juncal y French, de Recoleta, donde se presentaron dos hombres con una carta diciendo que pertenec铆an a la empresa proveedora de gas y deb铆an revisar los medidores, seg煤n inform贸 la agencia de noticias T茅lam.

D铆as atr谩s hubo un ataque de motochorros

El encargado del edificio los llev贸 hasta el s贸tano, momento en que los falsos gasistas lo redujeron y le ataron las manos con precintos, tras lo cual se dirigieron a otro nivel del edificio.

El portero logr贸 quitarse las ataduras y se comunic贸 con el n煤mero de emergencias 911, por lo que personal de la Comisar铆a Vecinal 2 A de la Polic铆a de la Ciudad se present贸 en el edificio.

Para realizar una inspecci贸n del edificio y evitar que los ladrones escaparan, si es que todav铆a estaban en la zona, el personal policial cortaron el tr谩nsito en las calles aleda帽as, pero los delincuentes no fueron encontrados.

Los detectives establecieron que tras inmovilizar al encargado, los ladrones se dirigieron a un departamento del segundo piso, donde rompieron la puerta y redujeron a una empleada, agreg贸 T茅lam.

Tras la huida de los asaltantes y la llegada de la polic铆a, m茅dicos del Servicio de Atenci贸n M茅dica de Emergencia (SAME) asistieron en el lugar a dos vecinos que fueron golpeados.

los asaltantes huyeron ante la llegada de la polic铆a, y no se estableci贸, hasta el momento, si llegaron a robar algo, mientras se investiga el trayecto que habr铆an tomado los delincuentes en su escape.

Los vecinos preocupados tras una serie de robos en Recoleta Alejandro Guyot - LA NACION

El ataque de los falsos gasistas ocurri贸 en un contexto donde vecinos de Recoleta mostraron su preocupaci贸n tras un violento robo protagonizado por motochorros donde se llevaron un bolso con 8000 d贸lares.

La preocupaci贸n de los vecinos qued贸 expuesta tras una recorrida de LA NACION por la zona donde atacaron los motochorros. Manuel 鈥淭uc谩n鈥 Pereira Iraola, de 40, periodista de ESPN, dijo: 鈥淰ivo ac谩 a dos cuadras. No est谩 tranquila la zona. Yo creo que a la mujer la entregaron. Lo que me preocupa son mis hijos; hace unos d铆as le robaron la mochila a un pibe. Te pueden pegar un tiro en cualquier lado. Cuando yo era chico no hab铆a problema y ahora camin谩s con miedo. Hay presencia policial, pero a la noche baja. Hay que andar con cuidado鈥.

Mar铆a Marta, empleada de Escalada Propiedades, de 71 a帽os, opin贸 distinto en cuanto a la inseguridad real en la zona Pero igualmente es precavida: 鈥淣o suelen pasar estas cosas, pero por precauci贸n yo directamente no saco el celular cuando estoy en la calle鈥.

