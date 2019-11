La tragedia de Cromañón dejó heridas que no cierran y demandas que aún no fueron totalmente atendidas Fuente: Archivo

Un demandante percibió del gobierno de la ciudad $1.324.248; hace tres años una jueza le fijó un resarcimiento de solo $59.400; hubo otras 20 sentencias

D. N. pudo escapar de aquel infierno en que se convirtió el atestadísimo boliche de Once en el que Callejeros cerraba ante su público el año, el 30 de diciembre de 2004. Pero aunque se salvó, su vida después de aquel horror no fue nada fácil: sufrió angustia, depresión, pesimismo, desamparo y le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático crónico.

A casi 15 años de la trágica noche de República Cromañón, donde 194 personas perdieron la vida y 1432 padecieron lesiones de todo tipo, y después de una ardua batalla legal en la que, en ocasiones, las decisiones judiciales parecían casi una burla para él, este hombre, que hoy tiene 35 años, uno de los más de 3000 sobrevivientes de la peor catástrofe por causas no naturales de la Argentina, recibió un resarcimiento económico de $1.324.248.

La semana pasada se acreditó ese dinero en la cuenta bancaria de D. N., según informó a LA NACION su abogado, Fernando Lirman. El pago fue hecho por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una de las partes demandadas y sentenciadas.

La de D. N. fue una de las primeras cinco demandas con fallo favorable en primera instancia. Pero lejos estuvo de ser satisfactoria para él. En agosto de 2016, la jueza federal en lo Contencioso Administrativo María Cecilia Giraldi Madariaga de Negre había resuelto que, en forma solidaria, el Estado Nacional y el de la Ciudad, los músicos de Callejeros y el manager de la banda debían resarcir económicamente a aquel sobreviviente de la tragedia de Once con la exigua cifra de $59.400: $20.000 por daño psicológico, $25.000 por daño moral y $14.400 para costear los gastos del tratamiento psicológico por su estrés postraumático.

"Ese fallo fue muy indigno e indecoroso. No sabía cómo explicárselo a mi cliente. Parece que para la Justicia argentina es más grave decirle a alguien que es feo que sufrir padecimientos por haber estado en una de las mayores tragedias del país, donde el Estado fue responsable. Mi representado quedó, según el peritaje oficial, con un 25% de incapacidad psicológica", había dicho a LA NACION Lirman después de aquella sentencia de primera instancia.

Lirman, en representación de D. N. -cuya identidad no se publica por un pedido expreso suyo-, apeló el fallo de grado. En agosto de 2017, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó abonar al sobreviviente 260.000 pesos más los intereses. Había resuelto, en definitiva, echar por tierra una decisión clave de la jueza de primera instancia: no actualizar las cifras indemnizatorias a pesar de que habían pasado más de diez años.

La resolución siguió dilatándose. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación como consecuencia de la presentación de un recurso extraordinario federal -de parte del Estado nacional- por cuestiones que se debatían entre los demandados. La falta de acuerdo entre esas partes le impedía a D.N. percibir lo que la Justicia le acreditaba como su derecho. Al quedar firme el fallo de la Cámara, el abogado Lirman intimó el pago resarcitorio.

"Al menos, en este caso, el martirio de esperar la decisión final en elámbito civil terminó para mi cliente; recién ahora va a poder cerrar definitivamente la puerta de ese lugar para siempre", afirmó Lirman.

Según informaron a LA NACION fuentes del gobierno porteño, la Justicia ya dictó 20 sentencias por Cromañón, a partir de las cuales ordenó indemnizar a víctimas de la tragedia por un monto de $41.400.000.

En aquel boliche que gerenciaba Omar Chabán -muerto hace cinco años, el 17 de noviembre de 2014-, D. N. perdió a un amigo que no tuvo la suerte de poder escapar del espanto, como la tuvo él. Eso, según los peritajes médicos, psiquiátricos y psicológicos, le generó un fuerte sentimiento de culpa.

"Cuando esto pasó mi cliente era un chico. Hoy es un hombre que recién ahora va a poder intentar transitar el camino de su vida sin mirar para atrás y sin esperar, día tras día, que su abogado le diga 'ya está, al fin se terminó'", agregó Lirman.

Si bien el que pagó el resarcimiento económico de D. N. fue el gobierno porteño, sendos fallos de primera y segunda instancia señalaban que solidariamente también debían hacerlo el gobierno nacional, los integrantes del grupo capitaneado por Patricio Santos Fontanet y quien era su manager al momento de la tragedia, Marcelo Argañaraz.

"A través del daño punitivo hoy, de a poco, se empieza a reconocer un poco más una suma que intenta castigar a quienes dañan a terceros en ciertas circunstancias. Debería ser más habitual y más ejemplificador en cuanto al momento. Las vidas de otros amigos y compañeros ya no están. La propia vida de mi cliente, tal como era y como debería ser, ya no está, y eso no se compra con dinero", agregó Lirman.

Cuantioso perjuicio

Cuando inició la demanda, en 2006, D. N., por medio de su abogado, demandó al gobierno porteño y reclamó un resarcimiento de $219.200 ($50.000 por daño psicológico, $20.000 por la afectación a la vida de relación, $100.000 por daño moral, $43.200 para el tratamiento psicológico y $6000 para gastos de farmacia y movilidad).

"En el caso de autos, la perito psicóloga determinó que, como consecuencia de los hechos, D. N. tiene obsesiones que le producen mucha angustia, con ideación suicida; padece pesadillas que le impiden descansar bien, padece depresión clínica, baja autoestima, pesimismo y desamparo. También sostuvo que siente culpa por la muerte de un amigo, tiene pocas habilidades sociales y una actitud pasiva en sus relaciones interpersonales. Observó un trastorno de estrés postraumático crónico que le afecta la integridad de su psiquismo, pero aclaró que con un tratamiento con un profesional podrá trabajar el estrés postraumático. La especialista concluyó que el desarrollo psíquico postraumático es moderado y lo determinó en un 25%", se destacó en el fallo de primera instancia.

Hay miles de juicios pendientes de resolución por este caso. Como informó LA NACION, los abogados José Iglesias -padre de Pedro, una de las víctimas mortales- y Federico Jiménez, en representación de la ONG "Que no se repita", recordaron que el gobierno porteño previó en 2011 una contingencia de 1400 juicios por la tragedia. Estimaban, así, montos de hasta $940 millones de resarcimiento por los fallecidos y unos $1260 millones por los demás afectados. Eso, sin computar costas del proceso ni intereses.

Ordenaron el pago por una víctima mortal

Si la de D.N. fue una de las primeras sentencias a favor de un sobreviviente de la tragedia de Cromañón, la de M.S.C. marcó el camino en cuanto a los resarcimientos por las víctimas mortales del incendio del local que hasta el 30 de diciembre de 2004 funcionó en Mitre al 3000.

Hace dos años, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces José Luis López Castiñeira, Luis María Márquez y María Claudia Caputi, condenó al Estado nacional y al de la Ciudad a resarcir a la familia de aquel mecánico de 31 años, sostén económico de sus padres, por un monto de $1.305.800 -más de $5 millones, con los intereses- por daño psíquico y moral, tratamiento, gastos de sepelio y "pérdida de chance".