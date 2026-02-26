¿Qué dice el comunicado de la PFA sobre los incidentes en el Congreso con Greenpeace?

La Policía Federal Argentina (PFA) emitió un comunicado para explicar los incidentes registrados este jueves en las afueras del Congreso de la Nación, previo al debate por la Ley de Glaciares. La institución detalló la actuación de su personal durante los forcejeos que involucraron a activistas de Greenpeace y trabajadores de prensa, entre ellos un camarógrafo demorado.

El comunicado oficial de la PFA sobre los incidentes en el Congreso

El comunicado publicado por la PFA sostiene: “En virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso Nacional, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladados a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En esa circunstancia, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas. Durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio. Luego del hecho, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente. En razón de lo sucedido, se dió intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 8, a cargo del Dr. Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, Secretaría N.° 16 a cargo del Dr. Rafael Ortea Escandon, quien dispuso su soltura. Cabe destacar que, sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente."

Contexto de los disturbios y trabajadores de prensa afectados

Los hechos ocurrieron el jueves antes de la sesión del Senado que debatirá la ley de glaciares. Activistas de Greenpeace habían saltado una de las rejas. Al cubrir el incidente, efectivos de la PFA realizaron una arremetida contra la prensa. El camarógrafo afectado es Facundo Tedeschini, de A24, de 50 años. Fuentes del SAME indicaron lesiones leves y efectos por gases lacrimógenos. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía y está fuera de peligro. Por su parte, la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, fue rociada con gas pimienta en los ojos. Roberto Chiappalone, jefe de móvil de Crónica, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.

Reacciones oficiales y el inicio de un sumario

Fuentes oficiales informaron a LA NACION que el camarógrafo “no está detenido, solo fue trasladado a un sector para que lo atiendan los médicos del SAME”. Un sumario administrativo se inició para evaluar si la reacción del oficial de la Policía Federal fue correcta o no.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y senadora, se refirió al suceso y mencionó que el camarógrafo “intentó entrar en donde estaban los detenidos y quiso tomar fotografías”. En la misma línea, consideró que “el policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal; hubo una actitud inmediata por parte del jefe de la policía". Y marcó: “Acá hay una acción determinada y eso implica analizar si este policía actuó desmedidamente”.

El repudio de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó enérgico repudio ante la agresión sufrida por el equipo de América 24, en un comunicado en su cuenta de X, donde el organismo describió la situación: “Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta.”

La publicación concluyó: “Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan.”

El debate de la ley de glaciares y antecedentes de agresiones

El debate en el Senado se centra en la modificación de la ley de glaciares. El oficialismo busca avanzar con una propuesta que redefine el alcance de las áreas protegidas. Las modificaciones buscan diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” con funciones de reserva estratégica de recursos, lo que implica que no todo el territorio periglaciar recibiría protección, sino solo formaciones con función hídrica comprobable. Este punto genera fuerte rechazo de ambientalistas y científicos.

