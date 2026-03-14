Sospechan que una exintegrante de Gran Hermano participó del robo a un turista como viuda negra

Luciana Martínez, tal como se la conoció durante su participación en el reality show Gran Hermano es sospechosa de asaltar a un turista norteamericano en un hotel de Palermo, en la modalidad viuda negra. Aunque todavía no fue detenida, la Justicia analiza su vinculación con el hecho.

La investigación que derivó en la sospecha sobre la ex Gran Hermano comenzó cuando un turista, de 40 años, identificado por sus iniciales como B.J.V llegó al hotel, situado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, a las 6.45, en estado de ebriedad, acompañado de dos personas: la mencionada Luciana Martínez o Luciana Barrionuevo, de acuerdo a la identificación policial de la mujer trans, y un hombre.

Según el relato realizado por la víctima a los investigadores judiciales, cuando se despertó, al mediodía, estaba solo y le faltaba su pasaporte, un reloj digital y ropa interior.

El turista describió que había conocido a la ex Gran Hermano en un boliche de Palermo. Durante la madrugada tomaron bebidas alcohólicas y decidieron ir al hotel, donde siguieron bebiendo.

A partir de la denuncia del turista asaltado, se determinó que la exparticipante del reality show y el hombre que la acompañaba quedaron registrados en la recepción del hotel cuando llegaron con el pasajero.

Con esos datos, sumado a la descripción de los testigos, entre ellos, empleados del hotel, habría sido identificado el supuesto cómplice como Cristian Wagner, de 37 años.

El manager de la ex Gran Hermano fue apresado en las últimas horas, acusado por ese robo. Mientras que la Justicia, todavía no adoptó ninguna decisión sobre la ex participante del reality, pese a que figura en la causa como presunta participante del robo.