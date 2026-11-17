Un hombre irá a juicio en Tucumán acusado de haber estrellado su camioneta para intentar asesinar a su pareja. En el vehículo también se trasladaban sus dos hijas menores y de acuerdo a la investigación, la acción se produjo luego de que la esposa le pidiera separarse. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona.

El episodio ocurrió el pasado 28 de marzo cerca de las 17.40 sobre Avenida América, en San Miguel de Tucumán. El acusado, identificado como Darío Pascual Cabrera, de 35 años, conducía una Toyota Hilux y a su lado se hallaba su pareja, de 32. En la parte de atrás viajaban sus hijas de 16 y 10.

La tensión se generó luego de que la mujer le pidiera separarse. Según consignó La Gaceta, el hombre reaccionó violentamente. Al pasar por una garita policial, la víctima pidió ayuda, motivo por el cual Cabrera la habría sujetado del cuello y la ropa para evitar que siguiera gritando.

Así fue el intento de femicidio

La agresión fue observada por dos policías, que inmediatamente iniciaron una persecución e intentaron que el atacante redujera la velocidad. Sin embargo, Cabrera logró huir, realizó una violenta maniobra y aceleró a toda velocidad para terminar impactando de manera frontal contra una casa en la intersección de Pasaje Houssay y Pasaje Aragón.

“Ahora nos matamos todos”, habría expresado antes de la colisión, según surge de la investigación.

El vehículo que utilizó el acusado Redes

A pesar del siniestro, Cabrera continuó con el ataque e intentó estrangular a su pareja, pero fue frenado por sus dos hijas. En ese instante, la víctima logró salir del vehículo.

“Inmediatamente después del choque, aún dentro del vehículo, se abalanzó sobre la víctima y comenzó a ahorcarla con ambas manos. No logró su objetivo gracias a la intervención de sus hijas, que forcejearon para que la soltara”, relató en aquel entonces el auxiliar de la fiscalía, Alejandro Andole.

Luego de la agresión, la mujer recibió atención médica y fue trasladada de urgencia al Hospital Padilla. Afortunadamente, sobrevivió a las heridas.

Así quedó el domicilio que recibió el impacto Redes

“Pensábamos que era un accidente, pero al ver a esas chicas haciendo lo imposible para ayudar a su madre, nos dimos cuenta de la gravedad. Si ellas no se metían, estaríamos hablando de un nuevo femicidio”, había expresado en aquel entonces Blanca Núñez, vecina y testigo del hecho, en diálogo con La Gaceta.

A juicio

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale. Tras meses de recolección de evidencia, que incluye la declaración de la víctima, sus hijas y testigos, además de las pruebas materiales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán decidió en las últimas horas elevar a juicio la causa. La Fiscalía anticipó que pedirá diez años de prisión.

Previamente, la defensa había solicitado el sobreseimiento del acusado, pero la jueza a cargo, Fany Siriani, rechazó el recurso e hizo lugar al pedido del MPF.

Por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con daños, el fiscal Ricardo Ybáñez exigió una pena de diez años de cárcel. Cabrera ya cumple con prisión preventiva desde el pasado 30 de marzo, cuando fue imputado por el hecho.