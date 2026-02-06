Subastaron una Ferrari y dos camionetas de una banda narco por más de 300 mil dólares

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concluyó una serie de subastas públicas en las que se vendieron tres vehículos pertenecientes al denominado Clan Loza, con una recaudación total de 339.231,15 dólares. Se vendieron una cupé Ferrari F430 y dos camionetas clásicas Chevrolet, según informó la Procuración General de la Nación, a través del sitio www.fiscales.gob.ar.

El interior y el motor de la cupé Ferrari F430 subastada.

La medida fue ejecutada por orden del juez federal en lo Civil y Comercial N°10, Gonzalo Auguste, en respuesta a una solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF). El objetivo de esta venta anticipada fue evitar que los activos perdieran valor por el paso del tiempo y ahorrar los altos costos de mantenimiento que generaban para el erario público.

El vehículo más destacado de la subasta fue la Ferrari F430, modelo 2006, que contaba con apenas 16.855 kilómetros de uso. El martes pasado, el deportivo salió a remate con una base de 182.277 dólares, pero tras una intensa puja, el precio final de venta alcanzó los 310.000 dólares.

La Ferrari F430 incautada al clan Loza.

Además del vehículo de lujo, se subastaron dos camionetas que superaron ampliamente sus precios base:

Chevrolet 3100: Una pick-up clásica con 62.682 kilómetros. Su precio base era de 2.306 dólares, pero terminó vendiéndose por 16.231,15 dólares , incrementando siete veces su valor inicial.

Chevrolet Silverado (1993): Con 249.466 kilómetros, este vehículo fue vendido hoy por 13.000 dólares, duplicando su base de 5.728 dólares.

Esta subasta representa un acontecimiento jurídico, ya que fue la primera venta anticipada dispuesta en el país bajo el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio (Decreto 62/2019). La acción civil fue impulsada en 2019 por un equipo de fiscales conformado por Miguel Ángel Gilligan, Diego Iglesias (PROCUNAR), Pablo Turano y Gabriel Pérez Barberá.

Narcotráfico

El Clan Loza fue desarticulado tras una investigación iniciada en 2017 que reveló una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes hacia España y al contrabando de divisas hacia Argentina. En 2021, diez de sus integrantes fueron condenados a penas de hasta 10 años de prisión por lavado de activos y asociación ilícita.

Erwin Loza, dando sus últimas palabras antes de ser condenado por lavado de dinero del narcotráfico.

Cabe recordar que, según la investigación previa de LA NACION, esta subasta es solo una parte del vasto patrimonio incautado a la organización liderada por Erwin Loza. El clan, acusado de lavar más de 800 millones de pesos, poseía una flota de vehículos de lujo que incluía marcas como Mercedes Benz y BMW. Sin embargo, el bien más emblemático vinculado a la organización fue la famosa Ferrari F40 que perteneció a Diego Armando Maradona en los años 90.

La Ferrari F40 que estuvo en manos de Maradona también formó parte del lote de vehículos incautado al clan Loza.

Aquella joya automotriz formó parte del lote de 190 bienes —entre inmuebles en Recoleta, San Isidro y Mar del Plata, joyas y dinero en efectivo— sobre los cuales la Justicia comenzó a aplicar el régimen de extinción de dominio para desfinanciar a las estructuras del narcotráfico internacional.