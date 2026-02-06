Atraparon a “Dengue”, un delincuente buscado por reiterados robos con armas en La Boca
Era intensamente buscado por una serie de asaltos a mano armada cometidos en la zona turística del barrio porteño; se escondía en un conventillo
- 2 minutos de lectura'
Un delincuente, apodado “Dengue”, fue detenido tras un allanamiento en un conventillo acusado de realizar al menos tres robos a mano armada durante enero a comercios del barrio porteño de La Boca.
Según informaron fuentes policiales, el sospechoso contaba con varios pedidos de captura vigentes por asaltos cometidos mediante el uso de armas de fuego.
La detención fue el resultado de un allanamiento realizado por la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad, en un conventillo de Garibaldi al 1300, donde los investigadores incautaron elementos que vinculan al sujeto con los robos.
El operativo se concretó luego de varias denuncias realizadas por comerciantes de la zona ante la Comisaría Vecinal 4 C por robos a mano armada.
La Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, a cargo de Susana Callejas, ordenó la intervención policial para lograr identificar al autor de los robos a un kiosco de la calle Brandsen, a una panadería de la calle Aráoz de Lamadrid y un pet shop sobre Isabel la Católica.
Tras las averiguaciones que se realizaron sobre los tres episodios puntuales, las pruebas recabadas permitieron señalar al sospechoso identificado bajo el alias de “Dengue”. En consecuencia, la justicia libró la orden de allanamiento y su inmediata detención.
Los investigadores lograron la detención del delincuente en la vía pública y luego ingresaron a su domicilio donde secuestraron las prendas utilizadas por el imputado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris.
