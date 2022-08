“Suero”: el nombre con el que un narco había bautizado a la cocaína adulterada con carfentanilo que mató a 24 personas

Pasaron poco más de seis meses de aquel 2 de febrero que conmocionó al país, cuando 24 personas murieron tras consumir cocaína con carfentanilo, para que la Justicia confirme el procesamiento de los principales acusados de comercializar la sustancia, entre ellos Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su hijo Iván, alias “Salvaje”.

En el texto de la confirmación de los procesamientos, la Justicia expuso algunas de las escuchas de los diálogos entre los narcos, que muestran que sabían el potencial letal que tenía la cocaína y que los consumidores podían terminal hospitalizados tras inhalar la sustancia, que contenía un potente opiáceo usado para anestesiar elefantes.

Según consta en la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que rechazó las apelaciones de los imputados, los imputados estaban al tanto del contenido letal. Ello se desprende de algunas de las escuchas, donde bautizan a la cocaína con carfentanilo como “suero”.

“Las dosis de alcaloides comercializadas presentaban diversas calidades y efectos, afirmación que reposa en las conclusiones periciales y resulta un asunto conocido por los miembros de la organización cuyo quehacer ilícito se desarrolla en los puntos de venta”, escribieron en su resolución los camaristas, y luego transcribieron uno de los diálogos de los procesados:

N.N. Agustina: “¿Qué color de bolsa hay hoy?”

N.N.: “naranja”

N.N. Agustina: “esas son las que van. Las verdes te rompen la nariz”

N.N.: “sabes que… cual[les] eran que me dijeron…las naranjas me dijeron que venían feas… no de cantidad, sino que dicen que le rompía la nariz”.

N.N. Agustina: “También, pero las verdes peores. Si… las verdes te tomabas un pase, parecía que estabas tomando cal y te quemaba toda la garganta, hasta el cerebro”

N.N.: “acá el otro día vino una mina y me dice ´son las naranjas y son re feas estas, me dice”

N.N. Agustina: “por qué no las cocinaba”

N.N.: “claro, me dice…no, pero la mina las tomaba”

N.N. Agustina: “No, pero igual (…) ni la verde, ni la celeste, ni la naranja, ninguna va para cocinar…”.

El texto, que lleva la firma de los camaristas: Alberto Lugones, Néstor Barral y Marcos Morán, también suma otra escucha en la que Matías Pare y Ruiz, alias Mocho, habla sobre la potencia de la cocaína: “ En esa tesitura, se anota el audio en el que, en alusión a la droga adulterada con carfentanilo, Matías Pare y Ruiz dice: “es una bomba esa droga, ¿viste? Te manda al hospital, ¿sabes cómo la llame a esa droga? No veneno de rata, ¿sabes cómo la llamé? Suero la llamé, porque te tomas un pase y te manda a tomar suero en el hospital boludo, entonces la llamé suero ”.

Fragmento de la resolución de la Sala II.

Si bien Mameluco y su hijo no fueron imputados formalmente por los homicidios de las 24 personas que consumieron la cocaína adulterada, en el expediente que se instruye en el juzgado federal, a cargo de Alicia Vence, se incorporaron las grabaciones de escuchas telefónicas que avalarían la presunción sobre los vínculos entre los transas detenidos en Puerta 8, “La 18″ y El Gaucho, donde se secuestró droga que, según los peritajes fue mezclada con carfentanilo.

Parte de esa droga fue vendida entre los primeros dos días de febrero. La reacción letal fue tan rápida que en la madrugada del 2 febrero, a los hospitales de San Martín, Hurlingham y Loma Hermosa, llegaron decenas de intoxicados por haber consumido cocaína que compraron en búnkeres investigados.

Según reconstruyeron los investigadores, ninguno de los narcotraficantes que dominan la venta de droga en la lonja de asentamientos situados al costado del Camino del Buen Ayre, desde Panamericana hasta Martín Fierro, quiso comprar el kilo de cocaína que un traficante ofrecía a US$2800, poco más de la mitad del valor en el mercado que es de US$5000.

Sin embargo, el 24 de enero pasado, alguien hizo una excepción. Uno de los narcos que dominan la zona aceptó adquirir ese alijo de droga, que fue rebajada desde Colombia y Bolivia hasta que llegó a la zona de San Martín. “Salvaje”, el hijo de Mameluco, habría aceptado comprar esa partida de cocaína que la mayoría rechazaba, a pesar del precio bajo al que se ofrecía.

Si bien, dicho alijo de cocaína ya estaba cortada con diversas sustancias, los secuaces de Salvaje la habrían rebajado todavía más para obtener mayores ganancias de esa partida.