Tara Reid fue retirada en silla de ruedas de un bar y denunció que fue drogada

La actriz estadounidense Tara Reid fue vista en un deplorable estado durante la noche del sábado en el bar de un hotel en Chicago, Estados Unidos. La mujer, intérprete, conocida por su rol en la película American Pie, debió ser trasladada en camilla hacia un hospital tras una salida nocturna, donde terminó internada. Reid aseguró que alguien puso una sustancia en su bebida que la “noqueó por ocho horas”.

Las imágenes las dio a conocer el medio de entretenimiento estadounidense TMZ. El portal de noticias de espectáculos compartió un video donde se veía a la actriz en el lobby de un hotel mientras intentaba mantenerse parada. “Denme un minuto”, balbuceaba sin poder completar la frase. “Ese chico, ese chico”, repitió un par de veces.

Un hombre la sostuvo y la depositó en una silla de ruedas proporcionada por personal de seguridad. Sin embargo, segundos después, comenzó a caerse de la silla de ruedas. Aunque intentó levantarse varias veces, finalmente fue desplazada en una camilla hasta una ambulancia que la trasladó a un hospital local. Allí fue internada.

@tmz 🚨EXCLUSIVE: Tara Reid says she was at a Chicago hotel early Sunday morning, when somebody slipped a drug in her drink and she was rendered unconscious. We obtained this video, showing Tara splayed out on a stretcher as paramedics took her to a nearby hospital. STORY AT LINK IN BIO 🔗 ♬ original sound - TMZ - TMZ

En diálogo con TMZ Live, la mujer reportó que entró al hotel, hizo el check-in y bajó al bar cercano al lobby alrededor de las 22.30 del sábado, y que terminó en el hospital cerca de la medianoche y que despertó ocho horas después.

Sin embargo, desde el medio norteamericano realizaron un par de aclaraciones en relación al relato de la actriz. “Los videos que tenemos de ella en el hotel muestran que está encorvada en una silla de ruedas cerca de las 00.30 del domingo, y la camilla la llevó a la ambulancia antes de la 1 de la mañana”, detallaron.

Reid aseguró que ingresó al bar, pidió un vino y, a la media hora de estar ahí, salió a fumar un cigarrillo. Según la actriz, esta fue la oportunidad que tomó la persona que habría puesto drogas en su bebida.

“Había un grupo de youtubers en el lobby y en todos lados. Estaban grabando cosas y era raro. Cuando volví al bar vi que había una servilleta sobre mi bebida. Me pareció raro porque yo no la puse ahí. La tomé igual y, sin siquiera terminarla, me desmayé y desperté en el hospital ocho horas después”, relató.

#Exclusive 🚨 Tara Reid is explaining why she's convinced someone slipped something into her drink that knocked her out. https://t.co/c7JVYKnPJN pic.twitter.com/KCwI9bwteN — TMZ (@TMZ) November 24, 2025

Y sumó: “Es realmente aterrador, no solo para las chicas, sino para los hombres y para todos. Tenés que tener mucho cuidado con tu bebida”. Según Reid, en el hospital le dijeron que fue drogada, pero no le brindaron detalles respecto a cuál era la sustancia que introdujeron en su bebida.

“No pregunté [qué droga era]. Todo era muy impreciso y borroso para mí. Ni siquiera puedo explicarlo porque no sé lo que pasó. Estaba inconsciente”, señaló. Reid aseguró que no sabe a qué tratamiento la sometieron. “Estaba muy confundida. Después mi manager me pasó a buscar y fuimos a un evento de firma de autógrafos y después me fui a mi casa. Fue una gran confusión”.

Los periodistas le consultaron respecto a su pasado, en donde tuvo problemas con el abuso de sustancias, pero Reid insistió en que esta vez no se trató de un episodio: “Solo tomé una copa de vino y fumé un cigarrillo. No tomo licores fuertes”.

También aseguró que más adelante iba a realizar una denuncia policial. “Absolutamente. Esto pasó recién. Volví ayer a la noche, pero fue muy aterrador. Me alivia que haya sido en un lugar público porque estaba el personal de seguridad para ayudarme. Pero sino, todo podría haber salido muy mal. No sé qué era eso, pero me noqueó”, cerró.