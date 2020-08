Temporada de verano: ¿qué recomiendan los protocolos que prepara el Gobierno?

Barbijo en las playas, y distancia social, serán las claves de los protocolos para la temporada de verano Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Cómo cuesta imaginar un destino de playa local, en pleno enero, y con distancia social. Esas largas tardes de arenas colmadas, con sombrillas y lonas encimadas y una multitud a los pisotones, incluso en los balnearios privados, donde las carpas marcan límites, pero sin más separación que un par de tirantes de madera y una frágil lona.

Pero el metro y medio entre ajenos es una recomendación constante en los protocolos que ya homologó el Ministerio de Turismo de la Nación, lo mismo que las normas de higiene que obligarán a los prestadores de servicios a sembrar a cada paso las postas para lavado de manos y envases con alcohol en gel. A la par del uso de barbijo o cubreboca.

Hotelería, gastronomía, balnearios y algunos servicios que incluyen -por ejemplo- la recreación tienen esas y otras recomendaciones entre los protocolos elaborados por el Instituto de Calidad Turística Argentina (ISCA) sobre los que el Ministerio de Turismo de la Nación analiza manejar la reactivación de la industria de viajes y paseos, paralizada por completo desde hace más de 150 días.

Cada destino también elaboró sus propias propuestas para hacer su aporte a estos lineamientos que serán únicos y aplicables a cualquiera de las alternativas vacacionales. En la aridez de los paisajes del norte y de la Patagonia, entre la inmensidad de sierras y montañas de centro y oeste del país y también el frente de mar, en todas y cada una de esas ofertas turísticas habrá que cumplir inexorablemente con requisitos de higiene y seguridad sanitaria.

Condiciones

La cartera que conduce el ministro Matías Lammens propone hasta el momento nueve protocolos que involucran a alojamientos, gastronomía, agencias de viajes, prestadores turísticos, guías de turismo, centros de esquí, turismo de reuniones, enoturismo y turismo rural. En todos los casos se establecen parámetros acordados y validados por el Ministerio de Salud de la Nación.

"Los protocolos no son habilitantes, sino que generan las mejores condiciones posibles para el desarrollo de una actividad turística en condiciones de seguridad sanitaria", explicó a LA NACIÓN la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci.

En cada rubro se trabaja con el Consejo Federal de Turismo, las asociaciones privadas que son parte de la Cámara Argentina de Turismo y se mantiene línea directa con los prestadores. "Iremos haciendo anexos, consensuados, para cada rubro específico, precisó. Así ocurrió, por ejemplo, cuando hace poco más de un mes se cerró el protocolo para los centros de esquí.

El transporte

De todas las actividades vinculadas a los viajes por ahora solo queda pendiente de protocolizar una que es amplia y compleja: el transporte. Cada sector -trenes, aviones y ómnibus- tiene su propuesta y otra tiene el Ministerio de Transporte de la Nación. Si bien esta última no está relacionada al turismo, en el Gobierno insisten en que del conjunto de ideas se buscará el mejor protocolo posible.

"La idea es tener un conjunto de reglas de juego común en las distintas prestaciones relacionadas con los viajes para encontrar garantías de seguridad sanitaria para el turista", afirmó Albergucci.

En los balnearios de la costa, como anticipó LA NACIÓN, ya se plantearon algunas ideas. Los concesionarios de paradores privados armaron sus protocolos y los dejaron en manos de las autoridades comunales, que deberán consensuarlos con sus pares de la provincia y la Nación.

"En el peor de los escenarios nos imaginamos una oferta de servicios con vestuarios restringidos o cerrados y lo mismo con piscinas, gimnasio y recreación", confió a LA NACIÓN un empresario del rubro que prefirió anonimato a la espera del avance de la propuesta acercada al municipio.

Responsabilidades

Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística de la Nación, no solo aseguró que el Gobierno trabaja para que haya temporada de verano más allá de la pandemia, sino que. también destacó que ya tienen los protocolos y que recaerá en los municipios controlar que no haya aglomeraciones en las playas.

Villa Gesell, por ejemplo, ya anticipó un plan al respecto: comprometió personal que se ocupará de garantizar la distancia social entre grupos, así como de cerrar el frente de costa cuando se considere que la capacidad está colmada, dato que además estará disponible por una aplicación digital. "Vamos a tener que adaptarnos a la nueva normalidad", manifestó el intendente Gustavo Barrera.

Emiliano Felice, secretario de Turismo de Villa Gesell, anticipó que se exigiría "un metro y medio entre personas tanto en la playa como en el mar" y cuatro metros entre los ejes de las sombrillas instaladas sobre la franja pública. "Vamos a utilizar drones para ver si hay disponibilidad o saturación de sectores de la costa", explicó.

En términos de alojamiento, aparece en el boceto del protocolo nacional para la actividad una recomendación muy puntual a los operadores de hotelería en la cuestión de higiene y desinfección de habitaciones y espacios comunes. Y para los pasajeros, varias consignas a cumplir que deben ser entendidas como algo más que recomendaciones.

Hotelería

El ABC de la seguridad sanitaria del húesped deberá tener entre sus premisas un pre-check in virtual al inicio de su estada. Una vez instalado, deberá contribuir a que los ascensores no estén ocupados en más de 30% de su capacidad máxima permitida. Se sugiere evitar la circulación innecesaria en espacios comunes, priorizar el take away o desayuno/comidas en la habitación por sobre el comedor, no olvidar dejar llaves o tarjetas para que se cumpla con la desinfección periódica de la habitación y -siempre que se pueda- tener como primera opción el pago digital.

La gastronomía ya está en etapa de entrenamiento, al menos en la costa atlántica, donde bares y restaurantes están abiertos en la mayoría de los distritos.

En este rubro se plantea conveniente la reserva de la mesa por vía telefónica o aplicación y la consulta del menú se hará de manera digital (la mayoría tiene la carta con acceso vía código QR). Además, los cubiertos y la vajilla se dispondrán cuando el cliente ya está ubicado, no se deberán compartir vasos, y se deberá reducir el contacto con quien entrega el pedido.

En bares y restaurantes, la oferta de salón impone el uso mesas de por medio o con separación de mamparas. Ya hay un compromiso de los municipios (Pinamar y Mar del Plata ya avanzaron en tal sentido) en peatonalizar los circuitos gastronómicos más concurridos, en ese horario también con mesas sobre la calle.

"Propusimos cuatro o cinco circuitos sobre la avenida Constitución y las calles Córdoba, Hipólito Yrigoyen, Olavarría y Diagonal Pueyrredon", comentó el concejal Marcos Gutiérrez, presidente del bloque de Frente de Todos. El intendente local, Guillermo Montenegro, propuso probar sobre las dos últimas mencionadas, una experiencia que se llevará a la práctica en los próximos días.