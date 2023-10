escuchar

Ante el aumento de los menores acusados de homicidios, la opción que les queda a los magistrados del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires es disponer que los adolescentes queden detenidos en alguno de los institutos que dependen del Organismo de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. De estos centros de detención no se escapa el que no quiere.

Al menos trece adolescentes estuvieron a punto de huir del Centro de Recepción y Ubicación situado en la esquina de 12 de Octubre y Larroque, en Lomas de Zamora, el mismo instituto de menores del que, en julio pasado, huyó uno de los autores del homicidio del empresario Andrés Blaquier.

Los trece menores que protagonizaron la revuelta enfrentan procesos por homicidios agravados. Si hubieran sido mayores de 18 años cuando cometieron esos asesinatos, en caso de ser sometidos a un eventual juicio oral habrían sido condenados a prisión perpetua.

Según fuentes policiales y judiciales, al menos trece adolescentes alojados en el módulo 1 del mencionado centro de detención hicieron un boquete en el muro perimetral del sector de la avenida 12 de Octubre. Para cubrir la maniobra, los adolescentes comenzaron a golpear las puertas de los calabozos e incendiaron colchones.

Aunque no lo tomaron como rehén, los menores agredieron al director del centro de detención y le causaron serias lesiones. Para evitar que el fuego tomara el módulo 1, los responsables del instituto de menores convocaron a dos dotaciones de bomberos.

Elementos usados por los menores como armas en su intento de fuga

La revuelta, que había comenzado minutos después de las 18.30, terminó siete horas después, sin heridos y sin evadidos pero con el módulo 1 con daños de tan magnitud que derivaron en la clausura de dicho sector.

Por ese motivo, los trece menores que protagonizaron la revuelta tuvieron que ser trasladados a otros centros de detención.

Al revisar el módulo 1 en el estaban alojados los protagonistas de la revuelta los responsables del centro de detención hallaron armas blancas, facas y puntas confeccionadas por los mismos menores que intentaron huir. Además, fueron secuestradas importantes cantidades de droga, como pastillas de anfetaminas, medio “ladrillo” de marihuana dentro de una botella de plástico.

El sector en el que encontraron la droga había sido cubierto con una media sombra, con el objetivo de evitar el “palomeo”, tal como se conoce en la jerga carcelaria a la maniobra de arrojar paquetes del tamaño de un puño o una botella con drogas. Durante la revuelta, los menores quemaron esa red.

Antecedente

Este instituto de menores, situado a pocos metros de la sede de los Tribunales de Lomas de Zamora, había sido noticia a principios de julio, cuando se fugó de allí el menor considerado responsable de ser uno de los coautores del homicidio de Andrés Blaquier y conductor de la moto verde y blanca en la que viajaba el autor de los disparos contra el empresario. Finalmente, ese joven fue recapturado y en los últimos días escuchó el veredicto que lo estableció como responsable de ese homicidio.

Según fuentes policiales, las autoridades del centro de detención informaron a la Justicia que en esa oportunidad cuatro jóvenes limaron tres barras de una reja, saltaron por la ventana, escalaron una pared y llegaron a la calle.

En el momento de la fuga no estaba el efectivo de la policía bonaerense asignado a la vigilancia del perímetro externo. Tampoco se advirtió que los cuatro jóvenes huían, los uniformados apostados en el destacamento móvil de la fuerza de seguridad provincial.

“Mientras preparábamos unas pizzas para la cena, observé que había siete internos que practicaban deportes en el fondo del pabellón. En un momento, se pusieron a charlar y a fumar. Estaba a no más de treinta metros de ellos. Entonces, no sé de dónde aparecieron. Eran varias sombras que habían llegado del lado de afuera del patio y corrían en dirección a la garita. Ante esta situación me acerqué hasta el lugar en el que había visto las sombras y advertí que uno de los barrotes de las rejas de las ventanas del patio que da al perímetro exterior había sido cortado y doblado. Lo único que pude hacer fue gritar para que se detuvieran, pero no me hicieron caso. Treparon la pared y el tejido, cerca de la garita y huyeron”, declaró ante la policía uno de los jefes de guardia del mencionado centro de detención.

Desde que fue detenido cerca de su casa en el barrio Cri Cri, de Garín, el asesino de Blaquier había anticipado que no pasaría mucho tiempo detenido y que era capaz de huir de cualquier Instituto de Menores.

Cuando realizó el recuento, el responsable de seguridad de dicho instituto advirtió de habían huido cuatro de los 41 menores que estaban alojados en el mencionado centro de detención que, además, tiene un módulo clausurado. Al explicar los detalles de la fuga masiva, el responsable de seguridad del instituto de menores indicó que los evadidos aprovecharon el momento del relevo del policía bonaerense asignado a la custodia del perímetro externo del centro de detención.

Temas Justicia