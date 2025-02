Terror en La Cava: en medio de un ajuste de cuentas entre bandas, sicarios dispararon y mataron a un jubilado

Un vecino de villa La Cava, en Beccar, San Isidro, murió esta tarde después de haber sido herido de gravedad en la cabeza por sicarios que dispararon desde un auto en medio de un ajuste de cuentas entre bandas.

La víctima, de 70 años, murió en el Hospital Central de San Isidro, donde había sido trasladado por una ambulancia del servicio médico de emergencia del municipio. Además, un joven de entre 20 y 25 años, se encuentra bajo tratamiento con sueroterapia y evaluación del servicio de Traumatología del nosocomio por haber sido alcanzado por un proyectil en una de sus piernas.

“Los tiros fueron hechos desde un automóvil que pasó por la esquina donde estaban las víctimas”, sostuvo a LA NACION una fuente de la Municipalidad de San Isidro.

La investigación del homicidio y ataque a tiros en La Cava es investigado por la fiscal de San Isidro Carolina Asprella. La representante del Ministerio Público también tiene a su cargo un asesinato ocurrido hace 48 horas cuando mataron a tiros a Martín Gaitano, un joven de 19 años.

Gaitano estaba prófugo desde hace casi un año estaba prófugo. Tenía una orden de captura sobre sus espaldas por su presunta participación en el homicidio de Jorge Enrique De Marco, un vecino de San Isidro asesinado a golpes durante un robo en su casa del barrio Las Lomas.

El sospechoso fue encontrado muerto en un pasillo de la villa La Cava. Lo mataron a tiros. El móvil del crimen habría sido una disputa interna con otros integrantes de la denominada Banda del Millón, una organización criminal que protagonizó violentos asaltos en inmuebles de Martínez, Acassuso y La Horqueta.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. “Se robaron plata entre ellos [por la víctima y dos sospechosos del homicidio]. Hubo un enfrentamiento a tiros y Gaitano fue asesinado”, explicó un detective de la policía bonaerense.

Anteayer, cuando personal de la comisaría 11ª de San Isidro llegó a la escena del tiroteo se encontraron con el cuerpo de Gaitano. Entre sus ropas, a la altura de la cintura, tenía una pistola nueve milímetros marca Bersa.

“Según las primeras averiguaciones, antes de ser asesinado, la víctima tuvo una fuerte discusión con otros dos supuestos integrantes de la denominada Banda del Millón, que terminó a los tiros”, dijo una de las fuentes consultadas.

Uno de los supuestos partícipes del homicidio de Gaitano sería un adolescente de 15 años, el otro tiene 17.

“No se descarta que el ataque a tiros de esta tarde donde mataron a un vecino de 70 años e hirieron a otro, sea una continuación de la interna que terminó con el homicidio de Gaitano”, sostuvieron las fuentes consultadas.

La banda del Millón

“La presente investigación criminal exhibe la existencia de una organización delictiva demasiado plural, caracterizada por un sinnúmero de intervinientes que se empeñan a diario en ejecutar delitos contra la propiedad de notable impacto y en horas de la madrugada en diferentes casas de San Isidro, con la abultada peligrosidad que caracteriza a sus acciones y la reiteración que parece no cesar. Diferentes técnicas de investigación han dejado al descubierto que aquel grupo que en su inmensa mayoría reside en el barrio La Cava ha perfeccionado en el último lapso de tiempo sus habilidades para ejecutar sus robos valiéndose de diferentes medidas de inteligencia previa, victimizando a personas en su mayoría de avanzada edad, a quienes no dudan en golpear en cada uno de sus atracos cada vez más violentos y con la única finalidad de hacerse de sus bienes o ahorros. La organización conocida como Banda del Millón o de los Millones no duda a la hora de ejecutar sus robos casi a diario para luego dilapidar esos bienes de manera ostentosa y exhibirlos en las redes sociales”, había sostenido el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, en un dictamen presentado ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli en el que fundamentó los pedidos de detención de los integrantes de la Banda del Millón.

La casa de Gaitano había sido allanada dos veces por el fiscal Ferrari. Pero el sospechoso no pudo ser ubicado durante los procedimientos.

Cuando el representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a que la banda hacía “inteligencia previa” se refería a que, según se pudo reconstruir durante la investigación, los “objetivos” no eran escogidos de forma azarosa.

El primer dato para determinar a qué casa irían a robar lo aportaba Brandon I. B., quien buscaba información en Google Maps y en perfiles de redes sociales como Facebook y LinkedIn. Después, otros integrantes de la banda hacían la “inteligencia” previa al golpe y terminaban de “marcar” la casa. Para conocer detalles precisos (posible lugar de ingreso o si en la zona había vigilancia privada), los delincuentes se hacían pasar por repartidores de comida a domicilio.

Solo entre el 7 de octubre y el domingo 17 de noviembre último, la Banda del Millón habría protagonizado más de una decena de robos en casas de Acassuso, Martínez y Las Lomas, todas en el partido de San Isidro.

En uno de los atracos, los delincuentes torturaron a un vecino de 86 años. No se fueron de la casa hasta que la víctima, molida a golpes, les dijo dónde guardaba los dólares. Se fueron con un botín de U$S220.000.

Como se dijo, Gaitano tenía orden de captura por el homicidio de De Marco, ocurrido el 14 de marzo del año pasado. En ese hecho, los ladrones, según el expediente judicial, se llevaron 15 armas de fuego, dinero en efectivo y el teléfono celular de la víctima como botín.

