Las imágenes de la huida de la escena del crimen de los asesinos de un empresario de San Isidro

Escuchar

La huida de los homicidas de Jorge Enrique De Marco, el empresario asesinado a golpes en su casa de Las Lomas de San Isidro, quedó filmada por una cámara de seguridad. Eran las 6.02 del 14 de marzo pasado cuando los cuatro delincuentes salieron de la escena del crimen. Tres se subieron a un remise que los había ido a buscar desde la villa La Cava, en Beccar. El otro se fue caminando.

Así se desprende de la filmación, incorporada al expediente judicial, a la que tuvo acceso LA NACION. En las imágenes se observa a uno de los delincuentes que lleva algo envuelto en una especie de funda. Para los investigadores no hay dudas de que se trata de un fusil, una de las 15 armas que los ladrones le robaron a la víctima.

Jorge De Marco, la víctima del homicidio en Las Lomas de San Isidro. Picasa

El remise, un Renault 19 bordó, fue conducido por Rubén López. El chofer, que está imputado del delito de encubrimiento agravado, no llegó solo a San José 86, la casa de la víctima. Llevaba a una pasajera, Sharon Lucero Silva, de 19 años, novia de uno de los sindicados homicidas, un adolescente de 16 años que se entregó la semana pasada.

En las últimas horas, según explicaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, Lucero Silva, detenida pocos días después del crimen, amplió su declaración indagatoria y habría aportado información valiosa para los investigadores.

Además de Lucero Silva, la causa, a cargo de los fiscales de San Isidro Patricio Ferrari y Carolina Asprella, tiene detenidos a Kevin Leites Acuña, de 18 años y que confesó su participación en el crimen; Francisco Gaitano, quien habría hecho la inteligencia previa para el robo, y Juan Pablo López, alias Pipi, quien habría recibido dinero por “aguantar” a parte de la banda cuando era buscada por la policía y habría tenido en su poder las armas robadas que después fueron vendidas.

Además, el novio de Lucero Silva, después de entregarse, quedó a disposición de la fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro Rosa Zambade. López, el remisero, fue excarcelado bajo caución juratoria.

Ahora, los fiscales Ferrari y Asprella, con colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y de personal de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, conducida por el comisario mayor Lucas Borge, están tras los pasos de los dos prófugos que tiene el caso: Martín Gaitano y Hugo San Martín Castillo, alías Huguito.

Huguito, el joven señalado como jefe de la banda que mató a un vecino en San Isidro

Cuando los detectives policiales allanaron la casa de los padres de Huguito, en La Cava, no encontraron al sospechoso, pero hallaron un manuscrito que habría sido escrito por él. “Anoche me acosté medio perseguido, pero no pasó nada. Pero tranki (sic), que recién empiezan”, decía el texto, que finalizaba con la firma “la Banda de los millones” y tenía anotados los números 32 y 79, que representan el dinero y el ladrón en la quiniela, respectivamente.

A De Marco lo mataron en horas de la madrugada del 14 de este mes. Los ladrones lo sorprendieron cuando dormía en su habitación de la planta alta y le fracturaron dos costillas, lesión que le produjo un neumotórax y una broncoaspiración. Tenía 65 años y vivía solo, pero estaba de novio con Susana Dascalaky.

El primer detenido que tuvo la causa fue López, el chofer del remise en que parte de la banda escapó de la escena del crimen. El viaje fue pedido por Lucero Silva, que lo acompañó en el auto. Cuando fue indagado por el delito de encubrimiento agravado, el remisero sostuvo que no conocía a los cuatro acusados del crimen y agregó que para él fue un viaje más.

Martín Gaitano, uno de los dos prófugos de la causa

Cuando el fiscal Ferrari lo consultó cuándo se enteró de lo que había pasado en la casa de la calle San José 86, el remisero le respondió que fue durante la tarde de ese jueves 14 de marzo. “Pensé en el viaje que había hecho y nada”, agregó. Sobre el final de la indagatoria, le preguntaron: “¿Por qué no se presentó ante la autoridad al conocer lo que había pasado?”, y su respuesta fue: “Porque no sabía que los chicos habían hecho eso”.

Los investigadores no solo pudieron obtener la filmación del momento en que los delincuentes se retiraban de la casa de la víctima, también tiene una grabación del momento en que comienza el viaje del remise desde una agencia de Beccar.

Una tercera filmación incorporada al expediente muestra a dos de los sospechosos trasladando las armas robadas a la víctima de una casa de La Cava a otra vivienda del mismo barrio, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Los investigadores esperan dar en los próximos días con los dos prófugos que tiene la causa. “No voy a descansar hasta que estén todos condenados”, había dicho a LA NACION Dascalaky, novia de la víctima.