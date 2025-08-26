Video: tiene 16 años, estaba en una fiesta de 15 en Mendoza y lo golpearon dos patovicas

Dos patovicas de Mendoza fueron imputados este lunes por haber golpeado a un adolescente de 16 años durante una fiesta de 15. Tras la denuncia de la familia del joven por lo sucedido el fin de semana, la Justicia se valió de la grabación que tomó un testigo del momento en que la víctima fue brutalmente atacado por los hombres.

El hecho ocurrió entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo durante una fiesta en el salón Desert Gala, emplazado en la ruta Panamericana en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, cuando los guardias de seguridad fueron filmados mientras propinaban trompadas y patadas a Matías Brizuela.

De acuerdo a la información recabada por los medios locales, cuatro menores concurrieron al lugar, pero uno de ellos, que es insulinodependiente, se descompuso. Según la denuncia radicada por la familia de la víctima al Ministerio Público Fiscal local, los amigos de Brizuela fueron a buscar caramelos para ayudar al joven porque se sentía mal a raíz de una baja de azúcar, pero cuando el joven intentó entrar al lugar para tomar su campera antes de regresar a su casa en auto fue atacado por dos empleados de seguridad.

Brutal golpiza de dos patovicas a un adolescente de 16 años: quedaron imputados

“Se acercó al portón y el patovica le dijo que cuando saliera una camioneta entrara. Le pidió el papel, se fue a buscar la campera y ahí mi hijo recibió los ataques. Él no entendía por qué. Le dieron una piña en la sien y se defendió, por supuesto”, contó Virginia Verdier, la madre del joven.

“Mi hijo quedó desvanecido unos segundos, perdió la conciencia, cuando se despertó sentía que el corazón se le iba a salir por los oídos y que le dolía todo el cuerpo. No sabía por dónde le habían pegado“, agregó. Debido a la brutal golpiza, Brizuela fue trasladado de emergencia a la Clínica de Cuyo a causa de lesiones en el rostro y el estómago. Finalmente, horas después recibió el alta.

El Cuerpo Médico Forense confirmó las heridas luego de analizar el cuerpo de Matías y la Justicia localizó a los involucrados, que fueron imputados por lesiones leves. Por ser un delito excarcelable, los patovicas quedaron en libertad bajo fianza con la condición de pagar $500.000 y no contactarse ni acercarse a la víctima, informó el medio local Uno.

Brutal golpiza de dos patovicas a un adolescente de 16 años: quedaron imputados Captura

Brutal golpiza de dos patovicas a un adolescente de 16 años: quedaron imputados Captura

En tanto Lautaro Ambrosio, jefe de seguridad del salón de fiestas, dio otra versión de los hechos y dijo que el adolescente intentó colarse a la fiesta y que estaba muy agresivo.

Según su relato, el accionar de los empleados de seguridad estuvo “dentro del ámbito de riesgo permitido”. “Cuando un seguridad recibe golpes de puño lo mínimo es que le hagan una maniobra de reducción al chico”, dijo.