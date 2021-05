Tigre: el conductor que desató la tragedia pasó su primera noche en un calabozo de Villa La Ñata

Joaquín Duhalde Bisi, el joven que conducía alcoholizado y sin licencia de conducir por Tigre y protagonizó un choque que terminó en tragedia cuando murieron dos amigos que viajaban con él, pasó su primera noche en un calabozo de dos metros por dos, en el destacamento policial de Villa La Ñata, donde durmió en un colchón tirado en el piso. Su familia le llevó ropa y comida. Por el momento no recibió visitas.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales. Duhalde Bisi, imputado de doble homicidio con dolor eventual, fue trasladado al destacamento de Villa La Ñata después de la audiencia donde se negó a prestar declaración indagatoria ante el fiscal a cargo de la causa, Sebastián Fitipaldi, por el siniestro ocurrido a las 4 del domingo en el Camino de los Remeros.

El momento del accidente fatal en Tigre

“Hasta la audiencia de la declaración indagatoria, Duhalde Bisi estuvo alojado en una dependencia de la policía bonaerense en Rincón de Milberg, pero el lugar no tiene calabozos, solo una oficina para contraventores. Ahora, en el calabozo del destacamento de Villa La Ñata está solo y permanecerá allí hasta que pueda ser reubicado. Existe un problema de superpoblación en las comisarías”, explicaron las fuentes consultadas.

Como informó LA NACION, en el momento de la tragedia, Duhalde Bisi no tenía licencia de conducir. Cuando el fiscal Fitipaldi le preguntó si tenía antecedentes penales, el joven respondió que no, pero admitió que unos meses atrás, durante un control vehicular, le habían retenido el registro porque conducía un auto que no tenía al día la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“La licencia de conducir de Duhalde Bisi estaba secuestrada. Se la retuvieron hace casi siete meses en un control vehicular cuando conducía otro vehículo, no el auto con el que protagonizó la tragedia”, confirmó a LA NACION una calificada fuente de la investigación. Dentro del Audi A4 siniestrado, tras el choque mortal de la madrugada del domingo, la policía encontró la billetera con la documentación de Martín Duhalde, padre del imputado, que es subdirector médico del Sanatorio San Lucas y jefe de Cirugía del Hospital Central de San Isidro.

El control vehicular al que hacía referencia la fuente consultada ocurrió el 31 de octubre pasado a la altura del kilómetro 65,5 de la ruta 9, en Campana. Se trató de un operativo de la Policía Vial bonaerense. En ese oportunidad, según fuentes oficiales, el joven conducía un Renault Megane.

La causa por la infracción se tramita en el Juzgado Provincial de San Isidro (a cargo de causas administrativas por infracciones de tránsito), situado en Don Torcuato. En el Sistema Nacional de Licencias de Conducir figura con registro vigente.

El choque

El hecho por el que está detenido el joven de 19 años ocurrió el domingo a la madrugada en Camino de los Remeros y la avenida Santa María, en Rincón de Milberg. Duhalde Bisi conducía un Audi A4 y estaba acompañado por tres amigos.

La tragedia no tuvo testigos, pero sí fue captada por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Tigre.

Las imágenes son escalofriantes: en la filmación se puede observar cómo el Audi A4 gris conducido por el imputado se despista y arrasa el guard-rail. Ese golpe fue letal.

“Parte del guard-rail se metió dentro del automóvil por la parte derecha, es decir, por el lado donde viajaba el acompañante, que fue una de las víctimas, y se cruzó hacia la parte trasera izquierda, donde viajaba otro de los jóvenes que murió”, dijo uno de los voceros consultados.

Como consecuencia del impacto murieron en el acto Franco Rossi y Joaquín Alimando, de 18 años. Duhalde Bisi y el cuarto ocupante, Mateo Lezama, solo sufrieron heridas leves.

Ahora el fiscal Fitipaldi quiere reconstruir los momentos previos al choque y determinar la velocidad a la que conducía el imputado. “Después del fuerte impacto, el velocímetro quedó en 0. Ahora se espera poder reconstruir la velocidad a partir de peritajes de especialistas en la materia”, dijo una fuente judicial.

El fiscal, según pudo saber LA NACION, intentará determinar la resistencia del guard-rail para, a partir de ese dato, reconstruir la velocidad con la que conducía Duhalde Bisi.