Tiroteo en Villa Crespo: habló un testigo apuntado por el policía alcoholizado que disparó 14 veces

Este martes un efectivo de la Policía Federal vació el cargador de su arma reglamentaria sin razón y en plena vía pública. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana en el barrio porteño de Villa Crespo. Un móvil de LN+, fue hasta el lugar y dialogó con Facundo, testigo presencial y apuntado por el policía. “Me salvé de milagro”, aseguró.

Hablo Facundo, testigo del tiroteo

“Yo estaba tranquilo, esperando que abra mi lugar de trabajo para ingresar”, relató Facundo. “A los diez minutos llegó este hombre y me empezó a hablar. Primero me pidió que levante las manos y después que me quede pillo“, agregó.

En una primera instancia, Facundo creyó que se trataba de un robo. “Pero después me di cuenta que no. Porque me pidió que me quede quieto, pero en ningún momento me reclamó mis pertenencias”, explicó. El hombre vivió todo esto en la intersección de las calles Muñecas y Fitz Roy.

Facundo dialogó con LN+

El punto cúlmine de la tensión llegó cuando el efectivo de la PFA se extendió hacia el baúl de su Volkswagen. “En ese momento es cuando saca el arma”, revivió Facundo y agregó: “Después me apunta y me insiste con que me quedara quieto. Yo a cada rato le pedía que se tranquilizara. No entendía que le pasaba por la cabeza para ponerse así”.

Consultado sobre si el policía había llegado a gatillar en su presencia, el testigo dijo que no. “A mí nunca me disparó, solo me amenazó”, aclaró Facundo ante LN+.

Sobre el estado del cabo de la PFA, Facundo dijo: “Me di cuenta que no estaba en sus cabales porque, al estacionar con su auto, chocó contra algo. Para mí estaba borracho”.

Aunque Facundo no llegó a tener dominio de la situación, el hombre sostuvo que “en un momento me di la vuelta y empecé a correr. Después la Policía me tomó la declaración correspondiente”.

“Todavía sigo en shock. Lo único que quiero es volver a mi casa”, cerró el testigo.

La identificación del policía involucrado Policía de la Ciudad

“Empezó a los tiros sin mediar palabra”

De los 14 proyectiles disparados por el efectivo de la PFA, uno rozó la pierna de Walter quien, en comunicación con LN+, declaró que “ el hombre empezó a los tiros sin mediar palabra”.

El efectivo fue reducido luego del incidente

“La bala me entró y salió por la tibia y el peroné”, detalló el hombre. “Es una locura total todo esto. Como él estaba escondido, yo no lo pude ver”, sostuvo. Al momento del hecho, Walter se disponía a iniciar su jornada laboral.

“Luego del tiroteo los efectivos de la Policía de la Ciudad me dijeron que que el tirador estaba borracho”, declaró Walter. A su vez, el hombre malherido coincidió con Facundo. ”Esto fue un milagro“, concluyó Walter.