Tras una semana de agonía, murió el expolicía que había recibido tres disparos durante un intento de robo en el conurbano

Luego de una semana de agonía, murió ayer el excomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que había recibido tres disparos durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. Se trata del segundo oficial de la fuerza bonaerense asesinado en lo que va del año .

La víctima, identificada como Carlos Leiva, permanecía internada en terapia intensiva en el Hospital Carrillo desde el 5 de enero, cuando pasadas las tres y media de la tarde fue abordado por dos delincuentes armados en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero mientras se desempeñaba como custodio de una pollería situada en Villa Pineral.

Según lo que se observa en una cámara de seguridad privada, el exagente se encontraba dentro de su vehículo, un Volkswagen T-Cross, al momento en que dos ladrones quisieron robarle. El excomisario intentó resistirse y se desató un enfrentamiento armado en plena vía pública.

Los asaltantes se acercaron caminando al vehículo y comenzaron a amenazarlo con armas de fuego. En las imágenes se observa que Leiva tomó su arma para defenderse, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Los agresores huyeron a pie tras el tiroteo, mientras que Leiva quedó gravemente herido. Recibió impactos en el abdomen, el cuello y uno de sus brazos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, en Ciudadela, donde ingresó consciente, pero en estado crítico.

Allí fue sometido a una cirugía de emergencia: los médicos debieron extirparle un riñón y temían que una de las balas hubiera afectado la médula espinal, ya que el hombre no sentía las piernas al momento de ser ingresado. Lamentablemente, una semana después falleció.

Grave ataque en Caseros: un expolicía baleado al resistirse a un robo

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial San Martín. Luego del hecho, el funcionario ordenó las primeras medidas y dispuso un operativo cerrojo en el barrio Derqui para dar con los responsables.

Durante los rastrillajes, efectivos de la Policía de Seguridad y personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) lograron la aprehensión de un joven identificado como N. A. M., de 18 años, en la calle Cerro Olivares al 3600. Según las fuentes, el detenido fue registrado por cámaras de seguridad en la zona del ataque y sus características físicas coinciden con las de uno de los presuntos autores.

Horas más tarde, los investigadores detuvieron a un segundo sospechoso, cuya identidad no fue revelada. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que sigue trabajando para determinar el grado de participación de cada uno en el hecho.

La muerte de Leiva es la segunda de un oficial de seguridad en suelo bonaerense en 2026. La primera se dio el 5 de enero cuando un agente falleció durante un allanamiento a un búnker de venta de drogas en San Martín. El uniformado fue identificado como Santiago Oleksiuk, de 27 años.