“No era necesaria la última patada, ya estaba inconsciente”: el crudo relato de la pareja del hombre asesinado a la salida de un boliche

Rocío, pareja de Lucas Nahuel Larroque, el hombre de 30 años que murió tras ser golpeado a la salida de un boliche en Batán, aseguró que el hombre no estaba involucrado en la pelea que precedió al ataque y que intervino únicamente para apartarla a ella y detener una agresión que, según describió, se estaba produciendo entre varias personas. “Lucas estaba atrás mío, sin hacer nada”, afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia.

87 segundos y tres golpes letales: la muerte de un hombre a la salida de un boliche en Batán

Rocío reconstruyó los segundos previos al hecho: contó que se acercó con Larroque porque había “una gresca” y pensó que podía estar involucrada una de sus hijas. Según relató, al llegar vio que su hija intentaba sacar a una amiga y que en ese contexto un hombre le pegó “una trompada en la nariz” a la adolescente. Dijo que ella misma se metió para apartarla y que, en medio del desorden, advirtió que esa misma persona intentó agredirla. “Le dije a Lucas: ‘amor, me quiere pegar’”, sostuvo.

Rocío afirmó que Larroque se acercó para sacarla de la situación y que fue en ese momento cuando apareció el joven de 18 años que terminó detenido. “Viene y le mete una trompa y me lo tira al piso”, dijo al describir el primer golpe. Señaló que, tras esa agresión inicial, el atacante se alejó, pero que antes le dio una patada y escapó. Ella sostuvo que salió a correrlo para retenerlo y que, en ese trayecto, lo alcanzó y lo golpeó con su teléfono celular. “Se me zafa”, agregó, y describió lo que consideró el tramo decisivo: el agresor volvió hacia el lugar donde Larroque ya estaba desvanecido y le dio “la última patada”.

El momento en el que le pegan la patada mortal al hombre de 30 años

En la charla radial, Rocío insistió en que la víctima quedó inconsciente tras el golpe inicial. “Ya estaba inconsciente. No era necesario [el segundo golpe]… ya estaba inconsciente”, reiteró. También explicó por qué, según su versión, la persecución quedó a su cargo: dijo que pedía a los presentes que lo retuvieran y que nadie la asistía. “Había mucha gente filmando”, sostuvo, y relató que se vio obligada a correr al agresor aun cuando su pareja quedaba en el suelo. “Yo tengo que salir corriendo y dejar a Lucas tirado en el suelo”, agregó.

Otro eje de su testimonio fue el cuestionamiento a la respuesta policial y de seguridad en el lugar. Rocío afirmó que la ambulancia “tardó muchísimo” y que personal de seguridad del boliche les impidió acercarse o ayudar porque creían que ellos formaban parte de la pelea. Dijo además que había un patrullero cerca, visible en los videos que circularon, y que, pese a eso, “nadie hizo nada”. Según su relato, la intervención de los uniformados se limitó a despejar el paso cuando llegó la ambulancia.

La mujer también reclamó que el acusado no reciba un trato más favorable por su edad. En la entrevista, expresó temor a que “no se haga justicia” y pidió que el joven “no salga” de la cárcel. También sostuvo que en la zona se los considera “problemáticos” y afirmó que, según lo que escuchó, habría existido un episodio previo similar. Además, vinculó el hecho con antecedentes de incidentes en el entorno del boliche y reclamó controles: “Ya hubo apuñalados y le clausuran, pagan, abren de vuelta”, dijo, al pedir que se investigue el funcionamiento del local.

El homicidio de Larroque ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana de ayer, en la vía pública, a pocos metros del boliche Momentos. De acuerdo con lo reconstruido en la investigación, la víctima intervino en una discusión entre mujeres que derivó en agresiones físicas. En ese contexto, recibió un golpe, cayó al piso y luego fue atacada nuevamente con una patada en la cabeza cuando ya estaba indefensa. La policía detuvo a un joven de 18 años señalado como autor del ataque y también aprehendió a una mujer de 24 años, según fuentes de la investigación.

Otro video registró el momento del ataque y la huída

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la UFI N° 7 de General Pueyrredón, bajo la intervención del fiscal Leandro Arévalo. El joven detenido fue identificado por la Justicia con las iniciales L.V.. El sepelio de Larroque estaba previsto para este lunes a las 14 en el cementerio parque de Batán.

La fiscalía también solicitó la correspondiente autopsia y el secuestro de todas las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para completar la reconstrucción del episodio y determinar la participación de cada una de las personas que aparecen en el lugar.