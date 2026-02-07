Detuvieron a un menor por el asesinato de un policía retirado en el conurbano

El viernes por la tarde se llevó a cabo el arresto de dos sospechosos por el asesinato de un policía federal retirado La víctima, identificada como Julio César Reyes, había sido atropellada por delincuentes frente a su casa, en Merlo, en un intento de robo. Uno de los presuntos homicidas capturado es un menor de 17 años.

También fue detenido un cómplice, de 21 años, de ese adolescente. Ambos fueron aprehendidos luego de una serie de allanamientos realizados en Merlo e Ituzaingó.

Un joven de 21 años, otro de los sospechosos del homicidio cometido en Merlo

El martes pasado, Reyes, oficial retirado de la PFA, fue interceptado por delincuentes a la salida de su casa, en la calle Medrano entre Güemes e Independencia, en el momento en que se acercaba a su vehículo.

Si bien se había señalado que la víctima murió en u tiroteo, la reconstrucción de los hechos y la autopsia permitieron a los investigadores establecer que el policía retirado fue arrollado por el vehículo usado por los ladrones luego de efectuar un disparo con la pistola que portaba. Los homicidas se movilizaban en un Fiat Argo blanco, que había sido robado poco antes.

La escena del crimen de un policía federal retirado en Merlo Google Maps

En el sitio del crimen, la policía científica recuperó la pistola Glock 9 mm de la víctima y una vaina perteneciente a la misma, lo que indicaría que el policía retirado efectuó al menos un disparo.

A pesar de ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona, Reyes falleció horas después del hecho.

Tras una serie de las tareas de investigación conducidas por la DDI Morón, que incluyó la revisión de cámaras de seguridad de la zona y tareas de campo, se logró establecer que horas antes esos dos delincuentes circulaban en una moto e interceptaron al conductor del Fiat Argo para apropiarse de ese vehículo en un raid criminal. Esas imágenes permitieron establecer, además, que los delincuentes estaban armados con, al menos, una pistola.

Robo de un Fiat Argo blanco a punta de pistola

El rodado utilizado como arma homicida fue descubierto por personal policial en la localidad de Ituzaingó.

Con esas evidencias y algunos testimonios se lanzó u operativo de búsqueda y captura. El delincuente de 17 años fue detenido por las fuerzas de seguridad en una vivienda situada en Acevedo, entre Balbastro y Ayolas. Canosa, por su parte, fue encontrado en un domicilio ubicado en Sullivan, entre Aguilar y Agrelo, en Merlo Norte.

Allanamiento en el domicilio de uno de los acusados.mp4

La causa por la que fueron detenidos está caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y homicidio agravado.