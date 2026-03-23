Así fue la pelea mortal en un bar de San Miguel que terminó con cuatro patovicas detenidos.

Un hombre de 51 años fue asesinado el sábado por la madrugada durante una pelea en la puerta de un boliche del municipio bonaerense de San Miguel y por el hecho cuatro patovicas fueron detenidos. En las últimas horas, trascendieron las imágenes del momento en que la víctima fue brutalmente agredida en el ingreso al bar Sutton.

El violento episodio ocurrió poco antes de las 4 cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, llegó al lugar junto a otras dos personas —su hijo de 23 años y un amigo de 46— con la intención de ingresar al local.

Al serles negada la entrada porque ya estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda. Aparentemente, Rogers le dijo algo a uno de ellos y el hombre reaccionó con una trompada a Rogers en la cara.

Así fue la pelea mortal en un bar de Bella Vista que terminó con cuatro patovicas detenidos

A la víctima la sujetaron entre dos patovicas; uno de ellos le aplicó una llave en el cuello para inmovilizarla, mientras el otro le pegaba desde abajo. Cuando la violenta escena parecía llegar a su fin, a Rogers todavía lo sostenían los otros dos contra un nylon que cubría la zona de mesas y sillas de la vereda.

El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro patovicas de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.

La fiscalía interviniente, la UFI 21 de Malvinas Argentinas, ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del bar por su presunta participación en los hechos. En tanto, el bar fue clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.

Rogers, más conocido entre sus allegados como “Pipa”, era técnico escénico y trabajaba en Tecnópolis. Había nacido en Mar del Plata, pero vivía desde hacía años en San Miguel.