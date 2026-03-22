San Miguel: detuvieron a cuatro patovicas por la muerte de un hombre en la puerta de un bar

Cuatro patovicas del bar Sutton, ubicado en el partido bonaerense de San Miguel, fueron detenidos tras ser acusados de matar a un hombre este domingo a la madrugada.

La víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, murió en la vereda del local ubicado en el cruce de las calles Las Heras y Paunero, en Bella Vista, luego de una violenta pelea con los custodios quienes le negaron el ingreso al establecimiento que ya había cerrado sus puertas.

Según las primeras pericias ordenadas por la fiscal Lorena Carpovich, de la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, la hipótesis principal apunta a que Rogers, de 51 años, habría muerto por asfixia mecánica durante las maniobras de sujeción de los implicados, aunque la causa exacta será determinada tras la autopsia.

Según se reconstruyó, Rogers llegó al bar acompañado por otras dos personas con la intención de ingresar. Entre ellos se encontraba su hijo de 23 años, quien se convirtió en un testigo clave para la justicia al presenciar toda la secuencia desde su inicio.

El conflicto se desencadenó cuando el personal de seguridad le negó el acceso al local. Lo que comenzó como una discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta pelea a trompadas en plena vereda entre la víctima y varios de los empleados encargados de la custodia, según consignó Diario Efecto.

La fiscal Carpovich ordenó de inmediato el relevamiento de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad. En los procedimientos, los investigadores secuestraron dispositivos de grabación (DVR) y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

A partir de estas pruebas preliminares, la fiscalía dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad, identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Todos permanecen alojados a la espera de ser indagados bajo la carátula de homicidio.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel emitió un comunicado oficial confirmando la clausura preventiva del bar Sutton.

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