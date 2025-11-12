Tras la audiencia en la que lloró Makintach, declaran Dalma y Gianinna Maradona en el jury

Tras la audiencia en la que lloró Julieta Makintach, la jueza que enfrenta un jury por su rol estelar en el documental Justicia Divina, proyecto audiovisual en el que se pretendían contar detalles del juicio donde se juzgaban a siete personas por su presunta vinculación con la muerte de Diego Armando Maradona, debate declarado nulo y del que participaba la cuestionada magistrada, se presentan como testigos ante el jurado de enjuiciamiento Dalma y Gianinna, dos de las hijas del astro mundial del fútbol.

El jury comenzó el jueves pasado y se desarrolla en el edificio anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata. Las declaraciones de Dalma y Gianinna están previstas para la mañana de hoy.

“Yo no participé de un documental. No soy la que hizo la producción ni tuve conocimiento. Sí, vi un proyecto de una amiga que me pidió una entrevista sobre mí”, dijo Makintach al declarar ayer por segunda vez ante el jurado de enjuiciamiento, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La amiga a la que hizo referencia la jueza, María Lia Vidal Aleman, también declaró ayer, pero como testigo. Conoce a Makintach desde hace 42 años. En medio de su exposición, ambas amigas rompieron en llanto.

Dalma y Gianinna Maradona el día que comenzó el malogrado juicio por la muerte de su padre Ricardo Pristupluk

Según la causa penal en la que Makintach está imputada, Vidal Aleman, junto con Juan Manuel D’Emilio, estaba a cargo del guion de Justicia Divina.

“Con toda la furia no hay más de siete minutos [del proyecto audiovisual]. ¿Ustedes creen que con siete minutos se puede hacer un documental?. Yo creo que no”, dijo Vidal Aleman, conocida como La Negra.

En otra fragmento de su declaración, donde relató el allanamiento que hizo la policía bonaerense en su casa, rompió en llanto. Makintach también.

Vidal Aleman también se quebró al contar que por toda la situación que vive está medicada.

En la causa penal, a cargo de los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella, Vidal Aleman presentó un escrito donde afirmó que no existía un proyecto para hacer un documental, solo la idea de una entrevista con Makintach en su “su rol de jueza y mujer”.

“En ese contexto de amiga íntima, y antes de que este debate se iniciara, se me ocurrió proponerle hacer una entrevista a Julieta en su rol de jueza y mujer, ya que siempre admiramos la carrera dedicada que tuvo y cómo pudo llevar adelante su familia, sus hijos y seguir manteniendo sus amistades. La verdad que tanto yo como mis amigas del colegio estamos todas orgullosas de lo que logró, y así fue que a mí se me ocurrió esto de entrevistarla, con la idea futura de hacer algún podcast, libro o publicación en redes sobre su perfil profesional. Si bien esta idea la tengo hace tiempo, el hecho de que hubiera sido asignada como jueza para uno de los juicios orales más trascendentes de nuestro país, potenció mucho más mi idea e interés en hacer algo al respecto", afirmó en su presentación.

Como ayer, en su declaración, Vidal Aleman repitió que la intención era hacer una entrevista, la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, a cargo de la acusación pública en el jury, le preguntó por qué fueron con una cámara el día que se dio inicio al malogrado juicio. “Para hacer imágenes”, fue la respuesta.

Cuando La Negra terminó de declarar, Darío Saldaño, uno de los abogados de Makintach, pidió permiso para que su asistida salude a su amiga. La magistrada se levantó de su silla y se fundió en un abrazo con su amiga de la infancia.