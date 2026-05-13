Tras la denuncia de un youtuber libertario indagarán a un fotógrafo que cubría una marcha de protesta en el Congreso

El 14 de mayo de 2025, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el reportero gráfico Pablo Cerolini cubría la marcha en la que, cada miércoles, los jubilados exigen mejoras en sus haberes. De pronto tuvo un fuerte cruce con Dylan Lizarro, un joven que en YouTube es conocido como Rayo Vlogs.

“Vos ándate porque te cago a trompadas, vos sos libertario, no digas nada, ¿que sos? Te digo... no queda nada de vos, no pongas cara de pelotudo", le espetó el fotógrafo al youtuber. Ahora, un año después de ese cruce −que no pasó a mayores− fue imputado por el delito de “amenazas coactivas” y fue citado a prestar declaración indagatoria.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “Se le atribuye a Cerolini haber amedrentado a Lizarro con el propósito de que hiciera algo contra su voluntad”, sostuvo el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola al hacer lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella de citar al reportero gráfico a prestar declaración indagatoria. La audiencia fue fijada para este viernes a las 11.

La filmación que la Justicia usó como prueba

“En efecto, los sucesos se desarrollaron el día 14 de mayo de 2025, alrededor de las 15, cuando el damnificado Lizarro se encontraba filmando una protesta de jubilados y comentaba la situación de la marcha hasta que pasó a pie frente a un local comercial situado en la avenida Callao 83 de esta Ciudad donde el imputado Cerolini lo intimidó diciendole: “... vos ándate porque te cago a trompadas, vos sos libertario, no digas nada, ¿que sos? Te digo... no queda nada de vos, no pongas cara de pelotudo, no pongas cara de pelotudo, cuidado con lo que documentas, voy a ver tus videos. ¡No vas a decir nada, andate!...”, obligándolo a dejar de filmar, por lo que frente al temor que le ocasionó, Lizarro se retiró del lugar”; sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal al solicitar la indagatoria del reportero gráfico.

Para el fiscal Gómez Barbellá, la conducta encuadra prima facie en el delito de amenazas coactivas. La investigación comenzó tras una denuncia del youtuber, explicaron fuentes judiciales.

“Los dichos del denunciante fueron corroborados por los registros fílmicos que acompañó, de los cuales se visualiza a diversos sujetos en la vía pública y a Cerolini −por guardar idénticas características físicas con las imágenes incorporadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad−, quien increpa a quien está filmando, que resulta ser el damnificado”, dijo Gómez Barbella en su dictamen, según informaron fuentes judiciales.

Y a continuación se hizo una transcripción del cruce entre el youtuber y el reportero gráfico:

Cerolini: “Vos andate porque te cago a trompadas, porque vos sos libertario, sí?… no, que sos?” .

. Lizarro: “ Vengo a documentar un poco, vengo a documentar” -visiblemente con temor.

-visiblemente con temor. C.: “Te digo, no queda nada de vos, eh? Sí, no pongas cara de pelotudo, no pongas cara de pelotudo” .

. L.: “No, no tengo cara de pelotudo, vengo a comentar, nomás, vengo a documentar” .

. C.: “Bueno, cuidá lo que comentás, cuidá” .

. L.: “No comento nada, podés ver mis videos” .

. C.: “Sí, sí, te conozco” .

. “Podés ver mi video” .

. C.: “Sí, voy a ver el video; qué vas a decir, que la policía son asesinos?” .

. L.: “Ahora estoy grabando, nomás. Estoy documentando lo que está pasando” .

. C.: “¿No estás diciendo nada?” .

. L.: “No estoy diciendo nada” .

. C.: “¡No, no vas a decir nada. Andate, te juro, andate!”.

El cruce entre Cerolini y Lizarro fue subido al canal de Youtube @rayovlogs-s9h en el informe que hizo el youtuber sobre la marcha.

En la filmación no fue incorporado un pedido de disculpas que Cerolini habría hecho en el mismo momento, según pudo saber LA NACION de allegados al reportero gráfico.