Tras la revelación del complot, el inicio del juicio al “gaucho” narco tiene nueva fecha

El inicio del juicio oral contra Leonardo Airaldi, conocido como el “gaucho” narco, fue postergado para el martes 3 de marzo. El debate debía comenzar mañana en el Tribunal Oral Federal de Paraná, pero el viernes se dio luz verde al pedido de la defensora del imputado solicitó la suspensión para disponer de más tiempo y analizar el expediente, debido al volumen de la causa. Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que la solicitud fue concedida antes de que trascendiera el plan criminal que tuvo como objetivo asesinar al juez, al fiscal y al ministro de Seguridad de Entre Ríos.

Airaldi está detenido en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú y será juzgado por tráfico de estupefacientes. En el debate oral están citados 51 testigos. En la investigación se determinó que Airaldi utilizaba una isla del río Paraná como punto de almacenamiento y circulación de cocaína, donde se encontraron 28 ladrillos con marcas y etiquetas vinculadas a cargamentos destinados a Dubái. El origen del caso fue fortuito: una denuncia por violencia de género derivó en la primera incautación de droga en una vivienda situada en Puerto Gaboto.

Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal Servicio penitenciario de Entre Rios

El fin de semana se conoció que, desde el pabellón donde está alojado, Airaldi organizó un plan para asesinar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal federal José Candioti y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, con el objetivo de evitar el juicio.

El plan incluía la contratación de dos sicarios uruguayos, quienes —según la investigación— habrían cobrado US$40.000 para ejecutar dos de los asesinatos en el país vecino . La información inicial surgió de un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, lo que derivó en allanamientos urgentes en el penal, donde se secuestraron teléfonos, anotaciones y dosis de cocaína.

En los teléfonos incautados figuran conversaciones atribuidas a Airaldi. Además, informantes dijeron que el narcotraficante aseguró: “los sicarios de Uruguay me salen dos mangos”. Un testigo del penal detalló que el imputado seguía los movimientos del ministro Roncaglia, sabía que viajaba solo y en moto a una quinta cercana a Paraná y planeaba un ataque dividido en dos vehículos: uno con un tacho de cal viva para disolver el cuerpo y otro con los sicarios.

La maniobra se desactivó antes de que pudiera concretarse. A partir de la amenaza, se reforzó la protección del juez Ríos, del fiscal Candioti y del ministro Roncaglia. Sin embargo, desde el comienzo las autoridades aclararon que el debate oral no sería modificado por el complot. La reprogramación para el martes 3 de marzo obedece únicamente al pedido de la defensora. Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que la decisión estaba tomada desde el viernes pasado, antes de que se conocieran los detalles del plan.

Desbaratan un complot narco que preparaba los asesinatos de un ministro, un juez federal y un fiscal Servicio penitenciario de Entre Rios

Los investigadores también explicaron que el complot para asesinar a los funcionarios no formará parte del juicio que comenzará el 3 de marzo, sino que es materia de una causa paralela instruida por el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo, quienes encabezaron la pesquisa en el penal y coordinaron los allanamientos. La causa principal, en cambio, se centra en el tráfico de cocaína a través de la hidrovía y en la utilización de la isla como plataforma logística, con vínculos locales y transnacionales.

Airaldi, que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, enfrenta cargos por haber facilitado campos que administraba como punto de llegada y distribución de droga. En 2022, Gendarmería lo detuvo en Rosario en una camioneta Amarok vinculada a la organización criminal de Miguel “Mameluco” Villalba. En ese procedimiento se secuestraron armas, droga y teléfonos que luego aportaron pruebas clave sobre su rol en el abastecimiento de cocaína para distintas bandas.

Tras el descubrimiento del complot, asociaciones de magistrados y fiscales expresaron su preocupación por la gravedad del caso y por el grado de violencia planificado desde el interior de una unidad penitenciaria. En paralelo, la Justicia federal entrerriana revisa medidas de seguridad para las audiencias que comenzarán el martes 3 de marzo, cuando finalmente se iniciará el juicio por narcotráfico en el que Airaldi está acusado como uno de los organizadores.

Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, será juzgado por narcotráfico Análisis digitla