Tras su condena: una colecta para Luis Chocobar recaudó más de 1.5 millones de pesos

Después de haber sido condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso al haber sido encontrado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber, un grupo de usuarios en Twitter encabezaron una colecta para el policía Luis Chocobar: ya superaron más de un millón de pesos.

Mientras el policía bonaerense espera revertir el fallo en los tribunales de apelación, el último viernes comenzó una convocatoria para recaudar fondos para el desplazado oficial, pues Chocobar quedó inhabilitado seis años para ejercer sus funciones. “Mañana empezamos la campaña para juntar guita para Chocobar por placer”, escribió el usuario @GordoMonstruo__, el último sábado.

“Bueno señores, ya que nadie más lo va a hacer, el pueblo argentino comienza a honrar a su HÉROE DE LA PATRIA, el policía bonaerense Luis Chocobar, el Valiente, el que actuó con el corazón y puso huevos haciendo lo que hace falta hacer en este país: domar a los delincuente”, continuó el mismo usuario, quien siguió con un hilo de tuits sobre el caso Chocobar y la información para colaborar.

“El tipo está solo y viviendo un infierno por haber tomado el camino correcto, lo que hay que hacer, el camino más difícil, el camino por el cuál en otro país sería condecorado con una medalla. Pero esto es Argentina señores”, escribió @GordoMonstruo__, y acompañó el último mensaje con los datos de las cuentas de Mercado Pago y Brunank de Eugenia Rolon, nombrada tesorera en la recaudación de fondos.

Según precisaron en los posteos, se realiza la colecta para luego reenviarle todo lo recaudado a la mujer de Luis Chocobar. “Según tengo entendido, Luis [Chocobar] tiene un embargo, y así no le rompe los huevos la justicia”, justificó el usuario en Twitter.

Ayer por la noche, Rolón -la tesorera designada- compartió en su perfil una captura del monto recaudado: más de 1,5 millones de pesos. “Actualización: ya vamos + 1 millón y medio para el héroe nacional Chocobar”, escribió la mujer.

Anoche, en una entrevista televisiva con TN, Chocobar destacó que él es un “humilde trabajador, una persona común”. Al ser consultado por la iniciativa de usuarios en las redes, el policía dijo: “La verdad a mí me da un poco de vergüenza recibir algo de alguien, porque toda la vida, desde los 9 años que trabajo, y siempre me gané el mango que llevo a casa, me lo gané yo”.

