Tres de Febrero: un prestamista caminaba por la calle con una ametralladora para amenazar a sus deudores

Una impactante imagen se viralizó en las últimas horas en el municipio bonaerense de Tres de Febrero. Un hombre con una ametralladora en su mano izquierda se paseaba por las calle de la localidad de Loma Hermosa bajo la asustada mirada de los vecinos de la zona. Se supo después, que se trataba de una persona que amenazaba a sus deudores para que le pagaran. Tras la denuncia de una víctima y la intervención de la Justicia, el hombre y su hermano fueron detenidos.

El hombre que portaba el arma fue identificado por las fuentes policiales consultadas por LA NACION como J.J. Santa Cruz. En el video lo detectaron caminando por la calle Tucumán al 600. En el momento en que fue filmado por testigos desde la terraza de una vivienda del barrio, el violento fue a buscar a la casa a un joven que mantenía una deuda de dinero con él a raíz del otorgamiento de préstamos informales.

Dos detenidos acusados de amenazar a gente con ametralladoras Ministerio de Seguridad Bonaerense

La viralización de la impactante escena, digna de una película policial, llegó a la fiscal Diana Mayko, de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial San Martín que ordenó un allanamiento de urgencia en un domicilio de la calle Uspallata al 10.300, a la vuelta de donde fue grabado el hombre. Los efectivos de la comisaría 11a. Remedios de Escalada se encontraron allí con el agresor que llevaba puesta la misma vestimenta que tenía cuando había sido filmado.

En la vivienda estaba un hermano de Santa Cruz, identificado con las iniciales C.A., que también fue aprehendido. Del lugar se incautaron cuatro teléfonos celulares, tres municiones de calibre .38 y varias hojas impresas con amenazas a deudores. La imputación para con el principal sospechoso es la de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, aunque la misma no fue hallada.