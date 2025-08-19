Denuncia contra un procurador de La Plata: prometía muy buenas jubilaciones a cambio de mucho dinero

La Justicia de la ciudad de La Plata investiga por estas horas el accionar de un procurador de la capital bonaerense luego de que fuera denunciado por al menos 10 víctimas de haberlas estafado. El hombre prometía a las personas que les conseguiría jubilaciones abultadas o reajustes de las pensiones que ya tenían a cambio de importante sumas de dinero. Les aseguraba que poseía contactos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pero nunca cumplió con lo que decía. Debido a esto, el sospechado está imputado en una causa por estafa, defraudación e influencia mentida.

Según pudo saber LA NACION, el procurador en la mira es Ignacio Fernando Barrios. En noviembre de 2024 se presentó la primera denuncia formal en su contra y, con el correr de las semanas, se sumaron más acusaciones. Fue un chofer de media distancia quien, a través de su abogada Alicia Cagnani Salinas, dio el puntapié inicial para la investigación. La víctima, identificada como F.C., contó a la Justicia que un compañero le había recomendado que se comunicara con el acusado en abril de 2021 si quería obtener una mejor jubilación.

“Para arrancar nos aseguró que tenía gente a la cual había que pagarle para que hiciera su trabajo en el Anses”, relató en la denuncia a la que accedió este diario. “Nos fue convenciendo hasta asegurarnos el resultado de tener una magnífica jubilación en breve”, siguió. A cambio de ese trámite, tanto el chofer como su compañero debían pagarle 400 dólares cada uno.

Esa no sería la única vez que el acusado les pediría dinero, siempre sin obtener un recibo a cambio. “Le entregué 2200 dólares más y me dijo que ya estaba completo el pago para que todo saliera […] Antes de las elecciones de 2023 me dijo que se había complicado y que debía entregar más plata”, continuó la víctima en su denuncia. Tiempo después el hombre fue a una sede del Anses y verificó que, en realidad, “él [por Barrios] no había presentado nada”.

En julio de 2024, F.C. transfirió $1.890.000 al CBU del procurador en su cuenta del Banco Galicia. Ese comprobante fue sumado a la causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki y con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6.

Según la acusación que ya investiga una fiscalía de la capital bonaerense, el acusado le decía a la gente que tenía contactos en la Anses que facilitarían el trámite de jubilación Mauro V. Rizzi - LA NACION

Más acusaciones contra el procurador

A partir de esa primera denuncia, la abogada Cagnani Salinas sumó, hasta el momento, nueve acusaciones más contra Barrios. “Y hay otro grupo de afectados, alrededor de seis personas, que presentó una reclamo judicial en Quilmes contra el mismo procurador por estafa, con idéntica modalidad. Les decía que tenía contactos en la Anses”, informó la letrada a LA NACION, que además integra la comisión de ética del Colegio de Abogados de La Plata. “A la entidad también nos llegaron varios reclamos contra el acusado”, agregó.

“Nos encontramos en la [estación de servicio] Shell en Villa Elisa y él [por Barrios] me dijo que era fácil incrementar mi trámite porque yo ya estaba jubilado. Que en cuatro meses mejoraría mi ingreso […] Ahí me pidió que le pasara un millón y medio de pesos que le pagué al día siguiente en La Plata, a una cuadra de su oficina. Cuando empecé a exigirle porque había transcurrido más de dos años desde la primera vez que le pagué, se enojaba, me gritaba y se mostraba irascible. Le reclamé el dinero varias veces, pero ya no me contesto más”, denunció otra de las víctimas.

Barrios está matriculado como procurador, un profesional del derecho especializado en derecho procesal. Su función principal es la representación de clientes en procedimientos judiciales: actúa como intermediario entre el cliente, el abogado y el juzgado. Además, se encarga de velar de que el procedimiento legal se lleve acorde a las normas.

El hecho ya fue elevado a la etapa de investigación penal preparatoria, informó la abogada Cagnani Salinas. La fiscal Lacki habría dispuesto las primeras medidas de prueba. Barrios, que aún no declaró en la causa, designó abogados defensores y sentó domicilio en el barrio porteño de Puerto Madero.

“Ojalá este señor, a la larga, pague por todo lo que nos hizo. Estamos muy afectados psicológicamente. No solo nos estafó, sino que nos agredió”, dijo uno de los denunciantes.