Tres detenidos por un intento de robo en Caballito: la mujer tenía pedido de captura por un asesinato

Un intento de robo en un edificio del barrio porteño de Caballito derivó en una persecución que se extendió por varias cuadras y terminó con tres personas detenidas, entre ellas una mujer que tenía un pedido de captura vigente por un asesinato. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de la Ciudad y se inició tras el llamado de una vecina que advirtió movimientos sospechosos en el exterior de un inmueble.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en un edificio situado sobre la calle Otamendi al 400, donde una mujer alertó que un grupo de desconocidos intentaba ingresar a uno de los departamentos. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Vecinal 6A constató la presencia de intrusos en los espacios comunes del segundo piso, lo que confirmó la denuncia inicial.

La irrupción de los uniformados precipitó la fuga de los sospechosos. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los tres implicados escaparon por los techos hacia una propiedad lindera, sobre la calle Aranguren al 100. En su huida, rompieron una puerta para facilitar el escape.

Los tres detenidos tras un intento de robo en Caballito (Prensa Ministerio de Seguridad)

La fuerza porteña desplegó un operativo cerrojo en la zona. A partir de la alerta irradiada por los efectivos, se logró interceptar a dos de los sospechosos —una mujer y uno de los hombres— en el Pasaje Numancia. El tercer implicado fue detenido poco después en las inmediaciones del Parque Centenario, tras intentar eludir a la policía entre los senderos del espacio verde.

Una vez controlada la situación, los agentes regresaron al edificio de la calle Otamendi, donde verificaron que el departamento al que habían intentado ingresar se encontraba deshabitado y presentaba daños en la puerta de acceso. En poder de los detenidos se secuestraron distintos elementos que habrían sido utilizados para el ilícito: una mochila, una llave de fuerza, tres destornilladores y un par de guantes.

La identificación de los imputados arrojó un dato relevante para la causa. La mujer, de 22 años e identificada como Violeta Macarena Aranda, registraba un pedido de captura vigente por un homicidio simple cometido hace menos de dos semanas. En tanto, los otros dos detenidos, de 36 y 46 años, son de nacionalidad colombiana y, según las primeras verificaciones, no contaban con antecedentes penales en el país.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia. Fuentes del caso indicaron que se investigará si el grupo está vinculado con otros hechos similares ocurridos en la zona, bajo una modalidad que combina el ingreso a edificios y la fuga a través de terrazas y construcciones linderas.