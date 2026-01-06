Tres veces entraron a robar en la casa en la que Pablo Laurta cometió un doble femicidio

CÓRDOBA.- La casa en la que el uruguayo Pablo Laurta asesinó en octubre a Luna Giardina, la madre de su hijo, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, está vacía y tres veces ingresaron ladrones. La familia no puede entrar a la vivienda de Villa Serrana en Córdoba a buscar las cosas que quedaron en el lugar, pero sí los delincuentes.

Laura Giardina, hermana de la víctima, contó: “A la casa le habían asignado una custodia policial, pero ahora , por las fiestas, no sé si no se cumplió como debería haberse cumplido. Aparentemente, la custodia no estaba o estaba en ciertos momentos y en otros no”.

En diálogo con El Doce, precisó que los familiares no tienen acceso a pesar del interés de recuperar pertenencias que tienen, en especial, valor emocional.

El impedimento de acceso, según dijo, es porque Laurta “en su momento logró poner esta casa a su nombre bajo violencia. El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él. Si nosotros entramos sin autorización como están haciendo los ladrones vamos a tener problemas, siendo que todo lo que está dentro es de mi hermana, de Mariel y del niño”.

La abogada de Giardina, Marina Romano, pidió la intervención del Ministerio de Justicia provincial para lograr que la propiedad vuelva a la familia de las víctimas.

A la espera del juicio

Hace casi un mes, fue elevada a juicio la causa por la que Laurta está acusado del doble femicidio. La imputación es por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Además, Laurta tiene otra causa en Entre Ríos, donde está acusado de haber asesinado al remisero Martín Palacio, al que había contratado para que lo llevara desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Rafaela, en Santa Fe, aunque a poco de comenzar el viaje lo mató y le robó el auto.

En noviembre la Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva por los homicidios de Giardina y Zamudio, asesinadas a balazos el 11 de octubre último. Esa mañana, tras ejecutar el plan criminal, se llevó a su hijo Pedro, que estaba a días de cumplir 6 años. Finalmente, Laurta fue detenido un día después en un hotel de Gualeguaychú.

Cuando llegó a esta ciudad desde Entre Ríos, donde fue detenido cuando intentaba escapar a Uruguay, Laurta dijo que mató a su expareja y su exsuegra porque “quería rescatar” a su hijo “de una red de trata”. Al ingresar en la Jefatura de Policía, agregó: “Estoy en paz. Mi hijo ahora está seguro. Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.