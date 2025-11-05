Se supo cómo el femicida Pablo Laurta asesinó al remisero Martín Palacio

Al remisero Martín Palacio lo mataron de un balazo en la cabeza. Su cuerpo fue desmembrado. Primero, personal de la Policía Entre Ríos encontró en la zona de Estación Yerúa, en el Departamento de Concordia, el torso y las piernas. Dos semanas después, fueron hallados el cráneo humano, un trozo de una vértebra cervical, huesos que corresponderían a los brazos y cabellos.

Tras analizar el cráneo, los forenses a cargo del peritaje descubrieron que presentaba, “en la parte superior, un orificio, compatible con las heridas que produce una bala”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes de la causa.

Por el homicidio de Palacio está procesado Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo acusado también de haber asesinado a su exmujer y su exsuegra en Córdoba, doble crimen ejecutado para llevarse a su hijo.

Palacio, de 49 años, había sido contratado por Laurta. Supuestamente, tenía que llevar al pasajero, al que ya conocía de otros viajes, desde la estación de ómnibus de Concordia hasta la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia a las 19.54 del martes 7 de octubre pasado. Desde ese momento no se supo más de él. Su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció incendiado cerca del Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba.

Las últimas imágenes del remisero al encontrarse con Laurta

Una semana después, cuando Laurta ya estaba detenido, acusado de haber asesinado en Córdoba a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, para llevarse a su hijo, Pedro, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado en Estación Yeruá, en el departamento Concordia.

“Estaba desmembrado: le faltaban la cabeza y los brazos; noventa y nueve por ciento que se trata de Palacio”, dijo en ese momento elministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

La semana pasada, en camino vecinal entre Rosario del Tala y Sauce Norte, fueron encontrados el cráneo humano, un trozo de una vértebra cervical, huesos que corresponderían a los brazos y cabellos.

Horas después, la Policía de Entre Ríos volvió a rastrillar la zona y hubo más hallazgos: “17 piezas óseas fragmentadas, dos de las cuales presentan piezas dentarias. A tres metros de la ruta 15 se encontró una campera con cierre de algodón con capucha a rayas azules y celeste con manchas posiblemente hemáticas y al lado, un par de medias oscuras”, explicaron las fuentes consultadas.

El Ministerio Público de Entre Ríos acusó a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre.

Según la imputación, Laurta sería responsable del homicidio según el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal, que establece la prisión perpetua para quienes maten “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.

Martín Palacio, la víctima

Si bien la autopsia determinó que el desmembramiento del cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá fue post mortem [cuando el remisero ya estaba muerto], una serie de elementos incorporados en el expediente abonaron la presunción de que existió una muerte violenta.

Las pruebas que fundaron la imputación contra Laurta fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación terminal de ómnibus de Concordia del 7 de octubre a las 19.54, cuando se registró el momento en que el acusado abordaba el Toyota Corolla blanco de Palacio y las imágenes de la estación de servicio de San Salvador, en Entre Ríos, a las 3 del 8 de octubre.

En esa última grabación quedó registrado el momento en que Laurta, ya sin Palacio, cargaba combustible al Toyota Corolla blanco. Un testigo y otra cámara de seguridad registró el momento en que Laurta incendió el vehículo robado a Palacio, el 9 de octubre.

Además, el celular del remisero se activó por última vez el 7 de octubre a la noche en una antena que realiza el servicio de telefonía móvil en la zona de Concordia y Estación Yeruá. A partir del momento en que la familia de Palacio perdió contacto con el remisero, radicó una denuncia por averiguación de paradero y consignó que el chofer había sido contratado por un pasajero con las características de Laurta.

ras una audiencia, la jueza de Garantías N°4 de Concordia, Gabriela Seró, dispuso 120 días de prisión preventiva para Laurta.

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, dijo Laurta en las escaleras de los tribunales de Concordia, Entre Ríos, tras ser notificado de la prisión preventiva que le dictaron por el homicidio del remisero.

Después fue trasladado a Córdoba donde lo imputaron por los homicidios de su exmujer y su exsuegra.