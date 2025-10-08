Triple crimen: habrá más de 20 allanamientos nuevos y confirman que hasta ahora se incautó documentación valiosa

El fiscal que investiga el triple crimen que ocurrió en Florencio Varela, Adrián Arribas, dio este miércoles nuevos detalles sobre los allanamientos, los prófugos, los peritajes, las declaraciones y las amenazas dentro del caso. En diálogo con LN+, explicó que la Fiscalía tiene 20 pedidos de allanamientos en curso y, hasta entonces, se realizaron dos en la zona sur del conurbano bonaerense.

“Algunos allanamientos nos quedaron inconclusos porque son en otra jurisdicción y todavía no nos habilitaron”, precisó Arribas, al tiempo que afirmó que fueron positivos en cuanto a documentación.

Nuevos detalles del triple crimen

Respecto a las personas que fueron allanadas, indicó que son los “mismos personajes de la línea de investigación”. Sobre el final de la entrevista, reveló que la mamá de Morena -quien denunció amenazas- ya tiene custodia policial tal como solicitó para resguardar su integridad y la de su familia.

Qué declaró la madre de Morena

Sabrina Mara del Castillo, la madre de Morena Verdi, una de las víctimas, fue citada este martes en la Fiscalía de San Justo para declarar como testigo.

Durante su testimonio, la mujer denunció amenazas que dice recibir desde que fueron hallados los cuerpos de su hija y de las otras dos chicas. Además, identificó por el apodo de Gordo Dylan a una de las personas que, según una filmación incorporada en el expediente, camina junto a Lara Gutiérrez, otra de las víctimas, y Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto autor intelectual de los homicidios, por la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores, dos semanas antes de los asesinatos.

Triple crimen: el video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos

Después de explicar que decidió pedir la “consigna policial” por las “numerosas amenazas” que recibe, la madre de Morena comenzó su relato recordando qué pasó la noche en que desaparecieron su hija y las otras dos víctimas, el 19 de septiembre pasado, y la posterior denuncia en una comisaría de la policía bonaerense, donde no le habrían querido tomar la denuncia en un primer momento, según sus palabras.

La mujer también se refirió a la filmación que se conoció en las últimas horas donde se ve a Lara, quien tenía 15 años, cuando caminaba por el barrio de Flores la noche del 6 de septiembre pasado. La adolescente recorría la avenida Rivadavia al 7100, junto a otras tres personas.

En ese marco, identificó a Pequeño J y detalló que el otro varón que aparece en la grabación era conocido como Gordo Dylan y la otra chica que se ve en las imágenes es una amiga de la menor.

Las madres de Brenda Castillo, Morena Verdi (en el centro) y Lara Gutiérrez Nicolás Suárez

“Me dijeron que a una de las personas lo conocen como Gordo Dylan. Por comentarios en el barrio se sabe que vive en Claypole [partido de Almirante Brown]”, señaló del Castillo.

En la misma línea, aseguró que en el barrio le hicieron llegar un mensaje: “Si no para esto, también van a ir por Hanna”, en referencia a su otra hija. La mujer cree que la amenaza fue por su búsqueda en conocer la verdad de lo que le pasó a su hija.

Sobre el final, la mujer dijo estar convencida de que se trató de un “narco femicidio” porque Lara tenía los dedos de las manos cortados y que, según averiguaciones que hizo, esa mutilación es una “modalidad narco cuando se toca algo que no se debía tocar”.