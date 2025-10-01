Triple crimen: Alonso confirmó que buscan “por lo menos a dos varones más” que llevaron a las chicas hasta Florencio Varela

“En nuestra hipótesis hay por lo menos dos varones más implicados”. Eso manifestó este miércoles el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso en un móvil con LN+ sobre la investigación del triple crimen de Florencio Varela. Según el análisis del funcionario, esas dos personas habrían estado en la Chevrolet Tracker que fue incendiada luego de los asesinatos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en dialogo con LN+

“Esas dos personas son las que habrían transportado a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela. Luego incendiaron el vehículo y sus teléfonos celulares fueron llevados hasta la villa Zavaleta”, completó Alonso.

Consultado sobre la existencia del video del momento del triple asesinato, el ministro de Seguridad bonaerense insistió: “El video existe. Desde la inteligencia criminal obtuvimos que hay entre dos o cuatro personas que nos aseguran haberlo visto. Más aún: “Pequeño J” estaba del otro lado, dando las indicaciones“.

Sobre el supuesto ideólogo del triple crimen, el funcionario deslizó una teoría. “A ”Pequeño J" le robaron droga o dinero y tuvo que rendir cuenta ante sus jefes con un castigo ejemplar. Y para dar ese mensaje utilizó a las tres chicas", aseveró Alonso.

La situación narco en la Argentina

“En la Argentina no hay grandes cárteles. Son bandas, clanes que manejan partes específicas de barrios o un conglomerado de manzanas. Y que se reparten ese territorio entre diferentes vendedores", analizó Alonso.

“La mayor cantidad de droga de nuestro país se va por la hidrovía hasta Europa. Principalmente somos un país de tránsito: un país con un perfil más de consumo que de producción”, agregó el responsable de la cartera de Seguridad en PBA.

Una de las primeras imágenes que circularon de la detención de "Pequeño J" Ministerio de Seguridad

En sus declaraciones a LN+, Alonso también hizo alusión al hallazgo de los restos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. “Estaban muy bien enterradas, tapadas con frazadas, nylon y cloro. Si bien nuestros perros rastrearon muchas veces la zona, no dieron con ningún registro. Si no hubiera sido por Celeste Guerrero, quien nos indicó el lugar exacto, no las habríamos encontrado”, detalló.

Al cierre de su testimonio, Alonso hizo referencia a la complicidad policial en este tipo de casos. “Todo el tiempo estamos trabajando con asuntos internos, donde encarcelamos a diversos efectivos de nuestra fuerza”, explicó.

“Está comprobado a nivel mundial que la policía de calle tiende a corromperse con el territorio. Por eso es importante dejar en claro algo: el narcotráfico atraviesa todo el país. Es un asunto federal que no respeta los limites jurisdiccionales y es necesario trabajar profundamente en resolver eso”, concluyó Alonso.