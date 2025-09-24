Sello narco: así fue el momento en el que incendiaron la camioneta en la que trasladaron a las tres jóvenes asesinadas

El triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verry sigue generando conmoción. Luego de que el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso planteara la hipótesis del móvil narco, LN+ difundió imágenes de la camioneta donde trasladaron a las jóvenes desde La Tablada hasta Florencio Varela prendiéndose fuego a pocos metros del lugar donde encontraron los cadáveres.

Triple crimen: asi incendiaban la camioneta en la que trasladaron a las jovenes asesinadas

En las imágenes se observa cómo la Chevrolet Tracker blanca llega hasta un descampado donde queda reducida prácticamente a cenizas. Este hecho acrecienta la teoría de un móvil narco, en un intento de borrar todo tipo de rastros genéticos de las víctimas y los perpetradores del crimen.

Según se conoció en las últimas horas, el vehículo contaba con un patentamiento adulterado y domiciliado en el Conurbano. Además, fue denunciada como robada en el pasado mes de agosto.

Qué se sabe del triple crimen

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron encontradas muertas este miércoles en una vivienda de Florencio Varela, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de ellas.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes en la rotonda de Crovara y El Tiburón, de la localidad bonaerense de La Tablada. Sus celulares se habían apagado a la misma hora el sábado por la noche y desde entonces llevaban cuatro días sin hacer contacto.

Todo cambió cuando en las primeras horas de este miércoles la policía informó que encontró tres cuerpos e intentaba determinar por estas horas si correspondían a las chicas. A media mañana la sospecha se confirmó y se lo comunicaron a los familiares.