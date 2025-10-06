Triple crimen de Florencio Varela: quiénes son los tres prófugos

En un informe de LN+ se dieron a conocer los tres individuos que la justicia considera prófugos por la causa del triple crimen de Florencio Varela. Todos tienen ciudadanía peruana. A esta lista se sumaría un cuarto integrante: el “Gordo” Dylan, pareja de Lara Gutiérrez, una de las víctimas.

Prófugo 1

“El loco David” o “El Tarta”. 45 años. Nacido en Trujillo, Perú. Primo de “Pequeño J”, potencial autor intelectual del crimen, es uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror. Durante la noche del crimen, Víctor Sotacuro, el conductor de la Volkswagen Fox blanca sindicada como uno de los vehículos de soporte, fue quien lo buscó en la Villa 1-11-14.

En su declaración indagatoria, Sotacuro manifestó que, luego de perpetrar los asesinatos, al volver a subir al vehículo, le llamó la atención la cantidad de barro que tenía la ropa de “El Tarta”. “Qué mirás?”, fue su respuesta. Más tarde, de vuelta hacia la 1-11-14, el sicario le pidió a Sotacuro que frenara. Detenido el auto, bajó y descartó todas las prendas embarradas en un contenedor de basura apostado sobre la avenida Amancio Acosta.

La principal duda que recae sobre la figura de “El Tarta” es si, además de familiar de “Pequeño J”, fue contratado o si es el verdadero líder de la banda narco.

Prófugo 2

“Papá”. 39 años. Nacido en Trujillo, Perú. Llegó al país el 30 de agosto pasado y, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos a la Argentina. Al igual que con “El Tarta”, se cree que, por una cuestión etaria, podría ser el líder de la organización.

Pequeño J al momento de ser detenido en Perú CARLOS MANDUJANO - AFPTV

Prófugo 3

“Alex”. La única información que tienen las autoridades es que sería el verdadero propietario del Volkswagen Fox blanco que conducía Sotacuro la noche del crimen. Tanto para “El Tarta”, “Papá” y “Alex”, se cree que abandonaron el país el mismo momento en el que lo hicieron “Pequeño J” y su ladero, Matías Ozorio.