Triple crimen: después de las indagatorias de dos sospechosos decretaron el secreto de sumario y se esperan nuevas medidas

Tras las declaraciones indagatorias de Lázaro Víctor Sotacuro, el sospechoso detenido en la ciudad boliviana de Villazón, y de su sobrina Florencia Ibáñez, el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, funcionario a cargo de la investigación de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres chicas torturadas y asesinadas en Florencio Varela, decretó el secreto de sumario.

“ Los dos sospechosos decidieron declarar y después de sus indagatorias, el fiscal Arribas dispuso el secreto de sumario por 48 horas para disponer una serie de medidas de prueba ”, explicó a LA NACION una calificada fuente judicial. Ambos imputados son defendidos por el abogado Guillermo Endi.

Sotacuro, según se desprende de la investigación, era el conductor del automóvil Volkswagen Fox blanco que habría sido utilizado como apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que trasladaron a las víctimas desde La Matanza a Florencio Varela el 19 de septiembre, el día en que fueron vistas por última vez. Ibáñez era una de sus acompañantes, según captaron las cámaras de seguridad y de tránsito recopiladas a lo largo de los más de 30 kilómetros que hay entre ambas localidades del conurbano bonaerense.

El vehículo fue secuestrado en Quilmes policía bonaerense

Sotacuro, de 41 años, fue atrapado después de que personal de la Policía de Jujuy y funcionarios del Ministerio de Seguridad de esa provincia alertaran sobre la presencia de un sospechoso con las características del imputado en la frontera entre La Quiaca y Villazón.

Ibáñez, de 30 años, en cambio, fue detenida ayer después de una entrevista en el canal de noticias A24, en el barrio porteño de Palermo.

Tras sus declaraciones indagatorias, ambos sospechosos fueron trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): Ibáñez a la cárcel de Magdalena, y Sotacuro, a Sierra Chica, dijeron fuentes con acceso al expediente.

Anoche, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestraron en Quilmes el Volkswagen Fox blanco que habría conducido Sotacuro el día de la desaparición de las víctimas.

Fotos oficiales de Pequeño J que forman parte de la circular roja emitida por Interpol

El supuesto narco detrás del plan criminal, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, continúa prófugo. Se trata de un ciudadano peruano de 20 años.

Desde el sábado pasado tiene una orden de captura nacional e internacional. El Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) subió a la base de datos una circular o notificación roja. Es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

“Analizado que fuera el requerimiento efectuado por el Ministerio Público Fiscal, la totalidad de las consideraciones allí vertidas y los elementos de convicción acompañados a las presentes actuaciones, surge que existen elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos“, se sostuvo en la orden de captura nacional e internacional de Pequeño J, a la que tuvo acceso LA NACION.

Una de las últimas medidas que tomó el primer fiscal de la causa, Gastón Duplaá, fue pedir la captura nacional e internacional de Mauricio Ozorio, un joven argentino de 28 años acusado de haber participado del triple crimen. Sería ladero del sanguinario Pequeño J, informaron fuentes del caso.

El jueves pasado, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA subió a la base de datos la circular o notificación roja.

“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmó en el oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Patricia Bullrich.