“Mataron a las tres chicas”, qué decía en el manuscrito que dejaron en una comisaría

“Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico [sic] amigo de Pequeño J. Mataron a las tres chicas”, decía parte de una anotación escrita a mano que ayer dejaron en la guardia de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, situada en el barrio porteño de Barracas. Y agregaba una dirección donde viviría ahora uno de los supuestos cómplices del sindicado autor intelectual y material del triple crimen de Florencio Varela. El manuscrito ahora es analizado por la Justicia.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El manuscrito ya está en poder del fiscal de La Matanza Adrián Arribas, funcionario a cargo de la causa.

“En el día de ayer personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D encontró una nota manuscrita que haría referencia al caso del triple crimen de Florencio Varela. El fiscal Arribas dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, explicaron fuentes policiales.

