Triple crimen: detuvieron en Bolivia a un prófugo por el asesinato de las tres jóvenes

Se encontraba en Villazón, Bolivia; fue producto del trabajo de la cartera de Patricia Bullrich y la colaboración del ministerio de seguridad de Jujuy

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, víctimas del triple femicidio
La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, informó que fue detenido Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre que se encontraba prófugo por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

La funcionaria indicó que la detención se llevó mediante la colaboración del Ministerio de Seguridad nacional y el jujeño, y detalló que Sotacuro fue encontrado en Villazón, Bolivia. El hombre será trasladado a una dependencia del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

Este viernes por la mañana fueron veladas Brenda del Castillo y Morena Verdi, las jóvenes de 20 años que eran primas. La ceremonia tuvo lugar en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, en una sala situada en la calle Bufano al 2600. En cambio, la despedida a Lara, la menor de 15 años hallada sin vida, se realizó en otro lugar.

Por otra parte, la detención de Sotacuro se da el mismo día en el que la Justicia ordenó la captura nacional e internacional de Mauricio Ozorio. Se trata de un joven argentino de 28 años sospechado de ser el ladero de Pequeño J, el narco que habría ordenado torturar y asesinar a las tres jóvenes.

Noticia en desarrollo.

