Video: cómo fue el operativo para detener al narco sospechoso de los asesinatos en Florencio Varela

Fuerzas de elite de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaron un operativo este miércoles por la noche en la villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas. El objetivo fue la captura de ‘Pequeño J’, el principal sospechoso del triple crimen de tres jóvenes en Florencio Varela. El sindicado capo narco logró escapar antes de la llegada de los uniformados.

Cómo fue el despliegue policial en la villa 21-24

El allanamiento se ejecutó en una edificación de tres plantas que la banda criminal utilizaba como su base de operaciones. Al grito de “Al piso, al piso”, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza y especialistas de los grupos especiales Halcón y Jaguar irrumpieron en el lugar.

Así fue el operativo en la villa 21-24 para intentar detener Pequeño J

La intervención, ordenada por la Justicia, constató que el principal investigado ya no estaba en el asentamiento. “Pequeño J”, un ciudadano peruano de 23 años, se fugó junto con sus principales cómplices. Los rastros de la huida eran recientes. Los delincuentes dejaron en el lugar una suma de dinero y varias viandas de comida.

Durante el procedimiento, los agentes detuvieron a ocho personas. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que ninguno de ellos quedó formalmente imputado por su participación en los homicidios.

La causa fue recalificada como femicidio por violencia de género Nicolás Suárez

Cuál es la situación judicial de los detenidos

La causa judicial presenta dos grupos de detenidos con situaciones procesales diferentes. Los ocho sospechosos capturados durante el procedimiento del miércoles en la villa 21-24 podrían recuperar su libertad en las próximas horas. La fiscalía no los vinculó directamente con los asesinatos de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Los primeros cuatro detenidos por su presunta vinculación con el triple crimen permanecen presos. Se negaron a declarar el jueves durante su indagatoria. El fiscal Gastón Duplaá, quien manejó la causa hasta ese día, notificó a los acusados de la nueva calificación del caso.

Así fue el operativo en la villa 21-24 para intentar detener Pequeño J

La carátula inicial de averiguación de paradero cambió a “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Esta modificación establece la figura de femicidio. Tras este paso, Duplaá transfirió la investigación a su colega Adrián Arribas, a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.

Quién es “Pequeño J”, el principal prófugo

Hasta el triple crimen de Florencio Varela, el sindicado líder narco, también conocido como “Julito”, se encontraba fuera del radar de los detectives policiales y judiciales. Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que la pista sobre este joven de 23 años surgió a partir de las pruebas obtenidas en la vivienda donde hallaron los cuerpos de las víctimas.

El principal prófugo, conocido como “Pequeño J”, es un ciudadano peruano de 23 años Nicolás Suárez

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, lo describió como “un desquiciado”. Según el funcionario, el presunto jefe narco ordenó la tortura y el asesinato de las jóvenes para disciplinar a sus propios lugartenientes y construir autoridad dentro de su organización.

El crimen incluyó una transmisión en vivo a través de redes sociales. Alonso indicó que entre 40 y 45 personas vieron las imágenes de las torturas. En la transmisión, el propio “Pequeño J” habría expresado el motivo del ataque con la frase: “Así le va a quien me roba”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.