Qué se sabe del triple crimen de Florencio Varela hoy, viernes 17 de octubre

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano alias “Pequeño J” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

Con los recientes arrestos del Pequeño J y su ladero, Matías Ozorio, el caso ya registra un saldo de ocho detenidos en la Argentina y a Pequeño J en Perú. La policía busca a tres prófugos.

Identidades de los acusados por el triple crimen

A partir de las declaraciones indagatorias de Celeste Magalí González Guerrero y de Víctor Sotacuro Lázaro, dos de los nueve detenidos por su presunta responsabilidad en los femicidios, hubo nueve asesinos en la casa de Florencio Varela donde mataron a las tres jóvenes, entre el 19 y el 20 de septiembre pasado.

Luis Alan Valverde Rodríguez y Manuel David Valverde Rodríguez

Hasta la indagatoria de Víctor Sotacuro Lázaro, los investigadores judiciales y policiales tenían elementos que indicaban que Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, Matías Ozorio y David Gustavo Morales Huamaní, alias Tarta o el Loco David, habrían estado en la casa de Chañar y Río Jáchal cuando Morena, Brenda y Lara fueron asesinadas.

El abogado de Sotacuro insistió con que el remisero no conocía a Pequeño J ni a las chicas: “Refútenme con una prueba”

Guillermo Endi, abogado de Víctor Lázaro Sotacuro y de Florencia Ibáñez -novia de Alex Roger Ydone Castillo, un hombre de 50 años de nacionalidad peruana-, insistió en la inexistencia del vínculo de su defendido con la banda criminal, acusada del triple crimen en Florencio Varela. En diálogo con LN+, el letrado subrayó: “Refútenme con una prueba porque no la hay”.

“Sotacuro no conocía a ‘Pequeño J’ -Tony Janzen Valverde Victoriano-. Refútenme con una prueba de que conocía a Pequeño J o a las chicas, tráiganme una foto -remarcó-. Solo conocía a David y, con el engaño de Alex, lo llevan de remis a esa casa", sumó.

Guillermo Endi, abogado de Sotacuro y Florencia

“La cooperación fue más que exitosa”

En declaraciones a la prensa, el fiscal Arribas aseguró que “la cooperación entre las policías de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires fue notable. Lo registrado por las cámaras nos otorgó información crucial”.

El fiscal Arribas brindo nuevos detalles sobre la causa del triple crimen

“Cada vez está más claro que el móvil del crimen es un robo de droga”, detalló Arribas. El fiscal también determinó que “Pequeño J” estuvo en “la casa del horror” la noche del crimen.

El abogado de la dueña de “la casa del horror” reveló que a su clienta también querían matarla

La declaración ante la justicia de Celeste González Guerrero, una de las detenidas por su presunta participación en el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, sigue abriendo nuevas aristas en el caso. El abogado Daniel Giaquinta visitó los estudios de LN+ para respaldar lo dicho por su clienta. “Miguel Ángel Villanueva Silva, la pareja de Celeste, fue quien asesinó a Morena”, reveló el letrado.

Daniel Giaquinta, abogado de Celeste Gonzalez Guerrero

Qué pasó antes de la llegada de “Pequeño J”

Durante su declaración, González Guerrero brindó detalles acerca d elo que sucedió en los minutos previos a la llegada de Pequeño J. “Antes de que llegue Julio, en la casa estaban Matías Ozorio -ladero de ‘Pequeño J’-, ‘Paco’ y ‘Nero’: ellos fueron quienes se encargaron de cavar el pozo para enterrar a las chicas”.

Según la mujer, removieron la tierra escuchando música a todo volumen. Recién apagaron el parlante cuando llegaron las tres víctimas.

Quiénes vieron en vivo la filmación de las torturas

En la ampliación de su declaración indagatoria, Celeste Magalí González Guerrero, no solo afirmó que el móvil del triple crimen fue una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína, sino que contó quiénes fueron los destinatarios de la transmisión de las torturas a las que fueron sometidas las víctimas antes de ser asesinadas.

“Me dijo [Miguel Ángel Villanueva Silva] que estaban haciendo una videollamada con quiénes le dicen Papá y Lima, que estaban en José C. Paz”, dijo la imputada.

El abogado de Celeste: “Ella no estuvo en la escena de los hechos”

En diálogo con la prensa, el abogado de Celeste Magalí Guerrero, Daniel Giaquinta, indicó que su defendida nunca estuvo en la escena del crimen.

En ese marco, dijo que aportaron todos los elementos al fiscal para poder avanzar en la investigación del hecho. “Ya tienen en claro cómo funcionó todo adentro”, afirmó.

Guerrero rompió el pacto de silencio

Celeste Magalí González Guerrero, una de las personas detenidas por su presunta participación enel triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, rompió el pacto de silencio y relató estremecedores detalles de los asesinatos.

LN+: Celeste rompio el pacto de silencio y brindo una declaracion

El pedido de la madre de Lara a las mamás de las otras víctimas

“Estemos unidas, las tres estamos compartiendo el mismo dolor”, imploró Stella Maris Castro, la madre de Lara Gutiérrez -la menor de las víctimas del triple crimen que ocurrió en Florencio Varela- a las mamás de Morena Verdi y Brenda del Castillo. El pedido de la mujer ocurrió durante una entrevista exclusiva con LN+.

En medio de la investigación, llevada adelante por el fiscal Adrián Arribas, Castro pidió unión entre las madres para ir “por la Justicia verdadera y que agarren al verdadero criminal”, señaló.

El pedido de la mama de Lara a las otras madres

“Estamos las tres destrozadas y nos vendría bien unirnos en esto. ¡Chicas, seamos fuertes y unidas para ir por la justicia!“, concluyó.

Declara la dueña de la casa del triple crimen

Magalí Celeste González Guerrero, una de las primeras detenidas en la causa por el triple crimen, llegó minutos antes de las 10 de la mañana a la Fiscalía de San Justo para declarar.

Declara la duena de la casa del triple crimen

Se trata de la dueña de la casa donde fueron encontrados los cuerpos de las chicas. En las últimas horas se conoció el material de un audio que González Guerrero le habría enviado a su madre para que borrara las conversaciones que tenían juntas.

“Creería que no va a haber más detenidos”, sostuvo Daniel Giaquinta, letrado de González Guerrero, a la salida de la declaración, que duró tres horas. Y añadió: “Celeste no forma parte de la colectividad de la 1-11-14″.

La mujer se había negado a declarar en las primeras instancias del caso. Sin embargo, hoy fue citada nuevamente y decidió aportar información sensible para la causa.

Custodia policial

Luego de que la madre de Morena denunciara que recibe amenazas desde que fueron hallados los cuerpos de su hija y de las otras dos chicas, el fiscal Adrián Arribas indicó que se le otorgó custodia policial.

Además, la mujer identificó por el apodo de Gordo Dylan a una de las personas que, según una filmación incorporada en el expediente, camina junto a Lara Gutiérrez, otra de las víctimas, y Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto autor intelectual de los homicidios, por la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores,dos semanas antes de los asesinatos.

Declaró la madre de Morena

Sabrina Mara del Castillo, la madre de Morena Verdi, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, declaró ayer como testigo ante el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, a cargo de la investigación del triple crimen.

Después de explicar que decidió pedir la “consigna policial” por las “numerosas amenazas” que recibe, la madre de Morena comenzó su testimonio recordando qué pasó la noche en que desaparecieron su hija y las otras dos víctimas, el 19 de septiembre pasado, y la posterior denuncia en una comisaría de la policía bonaerense, donde no le habrían querido tomar la denuncia en un primer momento, según sus palabras.

La madre de Morena Verdi Gustavo Garello - AP

La mujer hizo referencia a la filmación que se conoció en las últimas horas donde se ve a Lara, que tenía 15 años, cuando caminaba por el barrio de Flores la noche del 6 de septiembre pasado. La adolescente recorría la avenida Rivadavia al 7100, en compañía de otras tres personas.

Ya se sabía que uno de los “caminantes” era Pequeño J. Ahora la madre de Morena dijo que el otro varón que aparece en la grabación era conocido como Gordo Dylan y la otra chica que se ve en las imágenes es una amiga de Lara.

El video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos

Lara, la víctima de 15 años del triple crimen, y “Pequeño J”, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, ya se conocían, según una imagen que se viralizó durante las últimas horas.

Se trata de un video que fue captado por una cámara de seguridad cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los brutales asesinatos.

La imagen de la víctima y el, por ahora, coautor del crimen pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado circulaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Lara Peqeuño J

La foto de Lara Gutiérrez con “Pequeño J”

La imagen que demuestra que "Pequeño J" y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se conocían

Así es la zona de Flores donde se encontraron Pequeño J y Lara Gutiérrez

El barrio de Flores se convirtió en los últimos días en un punto clave en torno a la investigación del triple crimen de Morena, Brenda y Lara . Un móvil de LN+ se dirigió hasta el lugar y mostró las calles que frecuentaba mayormente la menor de las víctimas, quien tenía 15 años, donde fue vista con el presunto autor intelectual del hecho, Pequeño J.

Durante el recorrido, los murales que estaban pintados con tinta negra sobre las paredes blancas llamaron la atención: referencias a Perú -país de donde es oriundo y espera su extradición “Pequeño J”, uno de los mayores implicados en el caso- y a la droga.

Según explicó en el móvil la periodista que cubría desde allí, otro dato sorprendente es que los muros con pintadas corresponden a una escuela.

Las calles de Flores que Lara Gutierrez transitaba

El fiscal del caso brindó nuevos detalles

El fiscal de caso, Adrián Arribas, reveló que la mamá de Lara Gutiérrez se presentó este lunes en la Fiscalía de San Justo a fines de obtener avances sobre la causa.

Adrian Arribas, fiscal del caso

En ese marco, aseguró que no fue citada, sino que se acercó hasta el lugar “como cualquier persona tiene derecho a venir”, dijo. Consultado acerca de la foto de la menor de las víctimas con el presunto autor del hecho, subrayó que figura en el expediente.

Quién es el “Gordo” Dylan

En la foto en donde aparecen “Pequeño J” y Lara Gutiérrez también está la pareja de la menor asesinada. Se trata de el “Gordo” Dylan, quién habría utilizado a Gutiérrez como chivo expiatorio para robarle dinero y droga al líder narco.

Otra de las hipótesis marcan que “Pequeño J” y Gutiérrez tenían un vínculo previo a que la joven se relacionara con Dylan. Este interrogante quedará dilucidado luego de las pericias de los teléfonos celulares.

Según un abogado penalista, hay un pacto de silencio

Luego de conocerse la detención de “Pequeño J”, el principal sospechoso de idear el triple crimen de Florencio Varela donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, el abogado penalista Gastón Francone visitó los estudios de LN+ para analizar el inminente proceso judicial.

“Acá ninguno de los detenidos va a hablar y los defensores solo van a entorpecer y generar dudas”, vaticinó.

Gaston Francone, abogado penalista

“El narcotráfico tiene algo que se llama cortafuegos: en un momento vos cortás el fuego indefectiblemente, te entregás y no hablás“, explicó Francone sobre la complicidad criminal de estas bandas. Respecto a los detenidos por el triple crimen, deslizó: “Ninguno es importante dentro de la figura del narcotráfico. Son eslabones de mitad de cadena”.

Quiénes son los tres prófugos

En un informe de LN+ se dieron a conocer los tres individuos que la justicia considera prófugos por la causa del triple crimen de Florencio Varela. Todos tienen ciudadanía peruana. A esta lista se sumaría un cuarto integrante: el “Gordo” Dylan, pareja de Lara Gutiérrez, una de las víctimas.

Prófugo 1

“El loco David” o “El Tarta”. Tine 45 años y nació en Trujillo, Perú. Primo de “Pequeño J”, potencial autor intelectual del crimen, es uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror. Durante la noche del crimen, Víctor Sotacuro, el conductor de la Volkswagen Fox blanca sindicada como uno de los vehículos de soporte, fue quien lo buscó en la Villa 1-11-14.

En su declaración indagatoria, Sotacuro manifestó que, luego de perpetrar los asesinatos, al volver a subir al vehículo, le llamó la atención la cantidad de barro que tenía la ropa de “El Tarta”. “Qué mirás?”, fue su respuesta. Más tarde, de vuelta hacia la 1-11-14, el sicario le pidió a Sotacuro que frenara. Detenido el auto, bajó y descartó todas las prendas embarradas en un contenedor de basura, apostado sobre la avenida Amancio Acosta.

La principal duda que recae sobre la figura de “El Tarta” es si, además de familiar de “Pequeño J”, fue contratado o si es el verdadero líder de la banda narco.

Prófugo 2

“Papá”. Tiene 39 años y nació en Trujillo, Perú. Llegó al país el 30 de agosto pasado y, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos a la Argentina. Al igual que con “El Tarta”, se cree que, por una cuestión etaria, podría ser el líder de la organización.

Prófugo 3

“Alex”. La única información que tienen las autoridades es que sería el verdadero propietario del Volkswagen Fox blanco que conducía Sotacuro la noche del crimen. Tanto para “El Tarta”, “Papá” y “Alex”, se cree que abandonaron el país el mismo momento en el que lo hicieron “Pequeño J” y su ladero, Matías Ozorio.

La lealtad de Ozorio, según una perfiladora profesional

Matías Ozorio, ladero de “Pequeño J”, el supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, fue expulsado de Perú y ya se encuentra en la Argentina, donde se negó a declarar y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad. La perfiladora criminal Constanza Lamarque pasó por LN+ y dijo que “la lealtad de Ozorio era tal que si le ordenaban torturar y matar, lo hacía”.

La perfiladora criminal Constanza Lamarque visito LN+

“Ozorio se ganó su lugar demostrando lealtad. Es lo que se llama ‘un perro del jefe’”, explicó Lamarque. “Y ‘un perro del jefe’, es el ladero ejecutor, que sigue al líder como en una jauría”, agregó la especialista. La relación entre Ozorio y “Pequeño J” data de apenas un año.

Según el análisis de Lamarque, “no sos mano derecha de un alto mando narco simplemente por trasladar drogas. Tuvo obediencia y lealtad a cambio de dinero, pertenencia y protección".

La foto de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez

Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen, y Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el teórico autor intelectual de los homicidios, se conocían. Una cámara de seguridad los captó cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los asesinatos.

La imagen de la víctima y el presunto victimario pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado caminaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Gutiérrez y las otras dos víctimas, Morena Verdi y Brenda del Castillo fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre pasado a las 21.30 cuando, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Sus cuerpos aparecieron mutilados y enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

La imagen que demuestra que "Pequeño J" y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se conocían

El avance del narco degrada el tejido socioeconómico del AMBA

La conmoción provocada por el atroz crimen de las tres jóvenes en Florencio Varela a manos de un ignoto clan de traficantes de drogas de origen peruano volvió a poner en primer plano una realidad social que muchos intuyen, no quieren ver o, peor aún, naturalizan en barrios vulnerables –y no tanto– del conurbano bonaerense, la CABA y ciudades del interior del país.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) realizado en 2023 revela que 3 de cada 10 hogares identificaban la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio. Esta situación se verificó en el 35,6% de los hogares del conurbano y el 18,7% en la CABA.

La ausencia de vigilancia policial incrementa a 41% el riesgo de su avance, aunque la presencia solo lo reduce a 25%. De ahí que la percepción se eleve a 62% en villas de emergencia y a 70% en barrios de viviendas sociales de alta vulnerabilidad socioeconómica. Nada indica que estos porcentajes se hayan reducido.