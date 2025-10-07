El video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos dos semanas antes del triple crimen

Casi 24 horas después de conocerse la primera foto de Pequeño J, sindicado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, y Lara Gutiérrez, una de las víctimas, juntos dos semanas antes de los asesinatos, este martes trascendió el video con la secuencia completa de esas imágenes.

El 6 de septiembre, es decir, trece días antes del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, el traficante peruano y la menor de las tres jóvenes fueron vistos al salir de un local de comida rápida.

El video de Pequeno J y Lara Gutierrez

El encuentro entre el supuesto autor intelectual del hecho y una de sus víctimas tuvo lugar en la intersección de la avenidas Rivadavia y Lafuente, en el barrio porteño de Flores. En la imagen, registrada por las cámaras de seguridad, también se lo ve al “Gordo” Dylan, pareja de Gutiérrez.

Qué dijo el fiscal sobre la imagen de “Pequeño J” y Lara

Consultado acerca del registro fotográfico de Lara, la víctima de 15 años del triple crimen, y “Pequeño J”, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, fue contundente: “Está en el expediente”.

Adrian Arribas, fiscal del caso

El fiscal también agregó que, pese a la foto, no se anticipará la extradición de Valverde Victoriano desde Perú.

En cuanto a los teléfonos que incautaron, el fiscal anticipó que este lunes se reunió con personal de la Policía Federal, quienes están a cargo del procedimiento, para determinar cómo avanzar.“Tal vez, esta semana puedan tener alguna novedad”, deslizó.