Rastreado por las cámaras: cayó en Pilar el exmilitar acusado de matar a golpes a Érika Álvarez en Tucumán

El cuerpo de Érika Antonella Álvarez fue encontrado en un basural del barrio Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán. La mataron a golpes. El supuesto asesino, Felipe S., un exmilitar de 50 años, fue detenido a 1200 kilómetros, en el partido bonaerense de Pilar, donde había llegado desde el norte del país en moto, supuestamente para vivir con su hermano en un country de la zona.

La detención y traslado de Felipe S. a Tucumán fue revelada por la Policía Federal Argentina (PFA) en un comunicado de prensa. “El sospechoso que teníamos por la muerte acontecida en Manantial Sur ha sido aprehendido en Buenos Aires y ya fue trasladado a Tucumán”, sostuvo el vicegobernador Miguel Acevedo, que se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo tucumano, después de una reunión con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el subjefe de Policía, Roque Yñigo, y el director de Unidades Especiales, comisario general Fabio Ferreyra.

El sospechoso, tras su arribo a Tucumán en un avión que despegó del aeropuerto internacional de San Fernando, fue trasladado a la cárcel de Benjamín Paz.

Tucumán: mató a golpes a una mujer, se escapó en moto y cayó en un country de Pilar

El cuerpo de la víctima, que estaba dentro de una bolsa, fue hallado el jueves 8 de este mes.

“La autopsia determinó que Álvarez falleció como consecuencia de un traumatismo craneofacial grave, con luxación cervical y producto de varios golpes contundentes propinados tanto en la cabeza como también en el rostro. Asimismo, el cuerpo presentaba una lesión letal en las vértebras del cuello. Todo ello reflejaba claramente que el ataque había sido extremadamente violento”, se explicó en el citado comunicado de prensa.

A los detectives judiciales y policiales que participaron de la investigación les llamó la atención los nudos hechos para maniatar a la víctima. Se trataba de nudos hechos por personas con formación militar o rescatistas.

Con el paso de los días, se logró identificar al sospechoso y se ordenó su captura. Pero cuando allanaron su domicilio, ya no estaba. Su pareja sostuvo que se había ido a Buenos Aires en moto.

El sospechoso había egresado del Colegio Militar de la Nación en 1998, con el grado de subteniente del Arma de Infantería. Fue dado de baja en 2003 con el grado de teniente, contando con experiencia posterior en operaciones de la Legión Extranjera de Francia. Después se dedicó al rubro de la “seguridad privada”.

En el procedimiento donde no se pudo dar con el sospechoso, personal de la Policía de Tucumán secuestró un recibo de la operación de compra de la moto que habría utilizado el exmilitar para viajar a Buenos Aires. La transacción había sido por $4 millones y, como parte de pago, había entregado una moto de su propiedad.

La moto del sospechoso PFA

Al analizar que la chapa patente de la moto que había entregado como parte de pago registraba ingresos en el partido bonaerense de Pilar. Por eso, se trabajó bajo la hipótesis de que el sospechoso podía estar en la zona norte del conurbano bonaerense.

Poco después, los detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA determinaron que el hermano del exmilitar vivía en el barrio privado Los Cerrillos Country Club, en la localidad de Fátima, en Pilar.

“Con el apoyo de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Pilar, los detectives de la PFA hicieron amplias tareas de campo y minuciosas vigilancias, logrando ubicar al sospechoso cuando circulaba con su moto”, se explicó en el citado comunicado.

Finalmente, se hizo un operativo autorizado por el juez de Garantías de San Isidro, Walter Saettone, y se logró interceptar al sindicado homicida en Fátima cuando conducía su moto.

La investigación del homicidio de Álvarez está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, en estos momentos conducida por el fiscal Carlos Picón.

“Primero quiero felicitar el trabajo en equipo que se realizó con el Ministerio Público Fiscal, los jueces, la Policía de Tucumán, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que colaboró con toda la investigación. Esta es una clara prueba del trabajo en equipo, la coordinación y el esfuerzo que realizó la Policía de Tucumán, apoyada por todas las instituciones que participaron”, sostuvo el ministro Agüero Gamboa.