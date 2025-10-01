Un abogado penalista dio detalles del mundo narco y sus “códigos”, y explicó por qué los detenidos no van a hablar

Luego de conocerse la detención de “Pequeño J”, el principal sospechoso de idear el triple crimen de Florencio Varela donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, el abogado penalista Gastón Francone visitó los estudios de LN+ para analizar el inminente proceso judicial.

“Acá ninguno de los detenidos va a hablar y los defensores solo van a entorpecer y generar dudas”, vaticinó.

Gaston Francone, abogado penalista

“El narcotráfico tiene algo que se llama cortafuegos: en un momento vos cortás el fuego indefectiblemente, te entregás y no hablás", explicó Francone sobre la complicidad criminal de estas bandas. Respecto a los detenidos por el triple crimen, deslizó: “Ninguno es importante dentro de la figura del narcotráfico. Son eslabones de mitad de cadena”.

Consultado sobre el adoctrinamiento dentro de tipo de organizaciones, Francone enfatizó: “Lo que el narcotráfico busca explicar es que es un lugar sin códigos, pero que tiene un gran código. Que abarca a todos y es: si vos no hacés lo que yo te digo, vos y toda tu familia van a morir”.

El momento de la detención de Pequeño J en Perú

¿Justicia anacrónica?

Desde la óptica del abogado penalista, “entender la figura de los narcotraficantes dentro de un Código Penal que fue elaborado en el siglo pasado es como jugar al fútbol con una pelota de rugby: no se entiende nada".

En palabras de Francone, “entender a estos narcotraficantes como gente que tiene que estar reglada por ese Código Penal es una locura porque no son seres humanos”.

El especialista también hizo hincapié en la importancia de que el caso se eleve a la justicia federal. “Ese fuero tiene más recursos y más celeridad. Si esto no pasa, el caso va a quedar en la nada”, aseguró Francone.

En alusión a una hipotética extradición de “Pequeño J”, el abogado dijo que “eso ocurriría en treinta segundos”, aunque aclaró que “solo se lo está juzgando por homicidio y no por contrabando”.

Por último, insistió con la escasa relevancia dentro de la banda narco de los principales sospechosos del triple crimen. “Los narcos importantes tienen siempre un salvoconducto: un helicóptero esperándolos, una casa segura, custodios. Nunca los vas a encontrar en soledad y arriba de un camión, como pasó con ”Pequeño J"“, cerró.