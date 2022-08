Un cartel colombiano y un narco que amenazó a una jueza, detrás del cargamento de 1658 kilos de cocaína

ROSARIO.- En un galpón donde vendían aberturas de aluminio en el barrio Ludueña, de Rosario, la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró hoy a la madrugada 1658 kilos de cocaína que estaban camuflados en bolsas de pellets de maíz, que tenían como destino final Dubai. Se trata del cuarto decomiso más importante de esa sustancia concretado en la Argentina, luego de los operativos Strawerry (1997), con 2177 kilos; Bobinas Blancas (2017), con 1862 kilos, y Águila Blanca (2017), con 1800 kilos.

Uno de los líderes de la rama argentina del cartel que pretendía enviar ese embarque de droga desde Rosario -pasando por España- a Dubai es José Damián Sofía, un hombre de 57 años, que amenazó por teléfono desde esta ciudad en abril de 2018 a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela”, advirtió Sofía el 3 de abril de 2018 a una secretaria del juzgado. La magistrada denunció esa intimidación y se apartó luego de la causa. La trama de esa historia fue publicada por LA NACION el 1° de mayo pasado, en una nota de Agustín Ceruse.

Sofía, un hombre que se mueve por el oeste del conurbano bonaerense, hizo una serie de maniobras en esa causa que fueron más allá de las amenazas a la magistrada. También plantó pruebas para que acusaran a un hombre que nada tenía que ver con el tema y le debía plata por un negocio que había salido mal.

La marca encontrada en el cargamento de cocaína Marcelo Manera

Sofía fue detenido el 2 de noviembre de 2019 tras arribar procedente de España a Ezeiza. Según publicó LA NACION, al día siguiente declaró que el autor de la amenaza bien pudo haber sido su viejo deudor. Diez días después cambió la versión: aclaró que también pudo haber sido Cristian Quinteros, su chofer, que había sido asesinado el 5 de diciembre de 2018. Quinteros, conocido como Gordo Tita, no podía defenderse.

El juez federal Lino Mirabelli procesó a Sofía por “la coacción, agravada por haber sido las amenazas anónimas y haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos con el propósito de obtener respecto de este una medida o concesión”. Por estrategia procesal, lo consideró penalmente responsable de aquellos delitos, no como autor, sino en calidad de coautor. Luego la Cámara Federal confirmó en marzo el procesamiento, esta vez sin prisión preventiva.

Sofía estaba en libertad y en esa condición planeó y fue un engranaje clave en la operación para exportar 1658 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de maíz que estaba preparado para ser enviado a España desde Rosario, un lugar al que visitaba de manera permanente.

La Policía Federal Argentina encontró el cargamento de cocaína en un galpón, donde vendían aberturas de aluminio en el barrio Ludueña de Rosario. La droga secuestrada que iba a salir por la Hidrovía rumbo con destino final a Dubai está valuada en unos 60 millones de dólares.

Es el operativo antidrogas más importante de los últimos tiempos y llevó más de seis meses de investigación de la Aduana y de la AFIP, con apoyo de la Drug Enforcement Administation (DEA). Quedaron detenidas 15 personas y se realizaron más de 30 allanamientos en Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Bahía Blanca, por orden del juez Adrián González Charvay. Ese cargamento pertenecería a un cartel colombiano, pero ninguno de los integrantes de esta organización fue detenido.

La droga fue secuestrada en un galpón en Génova al 2400, en la zona este de Rosario, un barrio atravesado por una violencia extrema, que azota ese sector desde hace más de un mes. Los panes de cocaína camuflados en bolsas de expeller de maíz estaban ocultos en grandes bolsas que pesan unos 1200 kilos cada una.

Tropas especiales de la PFA participaron del operativo Marcelo Manera

Los investigadores secuestraron además de la droga autos de alta gama, armas automáticas y dos utilitarios, que tenían doble fondo, que habrían sido preparados para el traslado de la cocaína. En una de las camionetas se encontraron otros 50 kilos de cocaína, que estarían destinados al mercado local de venta de droga al menudeo.

Según fuentes de la investigación, el cargamento de maíz aún no había sido declarado para salir por un puerto determinado. La empresa a la que pertenecía el embarque se llama Pepe Cereales, y está radicada en Santiago del Estero. Hace poco más de seis meses esta firma envió un cargamento desde el puerto de Buenos Aires de expeller de maíz a la firma española Beniel. Se sospecha que ese envío, en el que no se habría contrabandeado cocaína, fue para probar la ruta.

Los 1658 kilos de cocaína que fueron secuestrados este viernes a la madrugada iban a salir por el puerto de Rosario, aunque a último momento –según fuentes de la investigación- la empresa habría cambiado de lugar de salida y se volcó por sacar la carga por las terminales de Buenos Aires. Como el embarque no se concretó, es decir, la carga no alcanzó a sortear los controles de la Aduana y AFIP, no está confirmado por dónde iba a ser exportada.

La Policía Federal secuestro el cargamento de cocaína en un galpón ubicado en el barrio rosarino de Ludueña, uno de los más violentos en esa ciudad Marcelo Manera

La droga habría llegado a Rosario por vía aérea desde Bolivia. Fuentes de la causa advirtieron que se sospecha que la cocaína fue “bombardeada” de aeronaves en una zona cercana a Rosario y desde una zona rural trasladada hasta el galpón de Empalme Graneros, una de las zonas más violentas de Rosario, donde los grupos narcos locales asesinaron en lo que va del año en ese sector de la ciudad a más de 40 personas.

La sospecha es que esta organización trasnacional tenía contacto con un grupo local para que realizaran la seguridad ante el riesgo de que el cargamento fuera robado por otras organizaciones criminales. En el operativo se secuestraron dos utilitarios con doble fondo, que se habrían usado para trasladar la cocaína hasta el lugar de acopio. Una de las camionetas estaba cargada con 50 kilos de cocaína, y se presume que este cargamento separado del resto era para pagar a la rama local del cartel de drogas.