Un chofer se agarró a piñas con un pasajero mientras el colectivo circulaba por la avenida

Un episodio de extrema tensión se vivió el 26 de enero a bordo de un colectivo de la línea 113, que une San Justo con Barrancas de Belgrano, cuando el chofer y un pasajero se enfrentaron a golpes mientras la unidad circulaba a alta velocidad por la vía pública. La situación quedó registrada en un video de las cámaras de seguridad de la unidad que muestran cómo, en medio de la pelea, el conductor soltó el volante y el vehículo avanzó durante varios metros sin control, cruzándose de carril y atravesando intersecciones con semáforos en rojo.

Así comenzó la pelea dentro del colectivo 113

De acuerdo con las imágenes, el enfrentamiento se desarrolló en el pasillo del colectivo, mientras la unidad continuaba en movimiento. Durante ese lapso, el micro mantuvo una trayectoria errática y estuvo a punto de colisionar con otros vehículos y motocicletas que circulaban por la zona. En algunos tramos, el chofer logró retomar el control del volante de manera intermitente, aunque sin interrumpir el conflicto con el pasajero, lo que prolongó la conducción peligrosa durante varias cuadras.

El video también da cuenta del clima de temor entre los pasajeros, quienes comenzaron a manifestar su preocupación a gritos al advertir que el colectivo avanzaba sin un control efectivo. En ese contexto, varias personas decidieron descender de la unidad aun cuando no se encontraba completamente detenida, ante el riesgo que implicaba continuar el trayecto en esas condiciones.

Un chofer y un pasajero se pelearon a golpes y el colectivo avanzó sin control por la avenida

Según el parte policial al que accedió LA NACION, personal de la Policía de la Ciudad intervino tras recibir un aviso de transeúntes que alertaron sobre una pelea a bordo de un colectivo en el cruce de las avenidas Rivadavia y Nazca. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del chofer y de un pasajero involucrados en el altercado.

Siempre de acuerdo con la información oficial, el pasajero manifestó que había sido agredido físicamente por el conductor y se encontraba en aparente estado de ebriedad. Por su parte, el chofer sostuvo que actuó en defensa propia frente a una actitud amenazante y a disturbios previos generados por el pasajero durante el recorrido.

El pasajero fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad tras el incidente ocurrido a bordo del colectivo de la línea 113 Policía de la Ciudad

En el hecho tomó intervención la unidad de Flagrancia Oeste, que dispuso la detención de ambos involucrados. El conductor fue imputado por el delito de lesiones, mientras que el pasajero quedó imputado por amenazas. No se informó oficialmente si alguno de los dos presentaba lesiones de consideración ni si fue necesario el traslado a un centro de salud.

Tras la difusión del video y del episodio, la empresa concesionaria de la línea 113 resolvió desvincular al chofer. La medida fue adoptada luego de que trascendieran las imágenes que muestran el momento en que el colectivo avanzó sin conductor efectivo al volante, poniendo en riesgo a los pasajeros y a terceros que circulaban por la vía pública.