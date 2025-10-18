Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano

El robo de vehículos en el conurbano es uno de los delitos más violentos. Los ladrones buscan sorprender a las conductores dentro de sus autos para asegurarse el encendido del motor. Por eso esos asaltos ponen cara a cara a agresores armados y víctimas. Muchos casos derivaron en la muerte a balazos de la víctima. Y en otros episodios fueron los malvivientes abatidos. Especialmente cuando se enfrentan, sin saberlo, con un integrante de una fuerza de seguridad. Esa situación se registró anoche en Morón, donde un comisario general retirado de la Policía Federal mató a dos delincuentes juveniles.

El oficial retirado de la PFA estacionaba anoche el vehículo frente a su vivienda cuando fue atacado por tres delincuentes.

Según se informaron fuentes policiales, el comisario -cuya identidad no trascendió-estaba a punto de descender de su Volkswagen Taos cuando fue abordado por los ladrones que se movilizaban en un Toyota Corolla, Uno de esos jóvenes bajó del auto y le apuntó con un arma al oficial retirado, mientras que los otros dos esperaban adentro del vehículo. Amenazado, el comisario retirado reaccionó, tomó la pistola que portaba y disparó contra los agresores para evitar el robo de su camioneta.

A raíz del tiroteo, uno de los sospechosos cayó muerto sobre el asfalto. Las fuentes consultadas indicaron que el fallecido tenía 17 años y era oriundo de la vecina localidad de Ciudadela. Junto a su cuerpo se secuestró un revólver, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el comisario retirado resultó ileso y los otros dos delincuentes escaparon del lugar. Sin embargo, horas más tarde, el fiscal de menores de Morón y la policía bonaerense tomaron conocimiento del ingreso sin vida de un adolescente de 16 años al Hospital Posadas, quien se trataría de otro de los sospechosos que participó del hecho.

También se encontró el Toyota Corolla gris en el que se movilizaron los ladrones y se determinó que tenía un pedido de secuestro por robo de la Comisaría I de Caseros. En el interior se halló una réplica de una pistola 9 milímetros.

Los peritajes quedaron a cargo de especialistas de la Gendarmería Nacional, mientras que la Justicia no tomó ningún temperamento con el comisario general retirado al considerar que actuó en su legítima defensa.