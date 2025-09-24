Un dron captó a una mujer mientras intentaba escapar de un allanamiento en el barrio Tablada

En Rosario, la tecnología volvió a inclinar la balanza a favor de las fuerzas de seguridad. Durante dos allanamientos simultáneos en el barrio Tablada, zona sur de la ciudad, una mujer intentó escapar a toda velocidad, saltando una tapia y corriendo por los pasillos internos de viviendas vecinas.

Pensó que su plan sería efectivo: el maremágnum típico de los operativos de irrupción policial y la maraña de construcciones precarias que ella conocía bien jugaban a su favor. Pero lo que no previó fue que un dron policial seguía cada uno de sus movimientos desde el aire. Ese ojo electrónico transmitió en tiempo real la trayectoria de la fuga y permitió a los agentes interceptarla en una casa lindera donde buscaba refugio.

El procedimiento se desplegó en el marco de una investigación por robos a mano armada en comercios de Rosario que habían generado fuerte alarma en la zona. La causa se inició tras las denuncias de un almacén y un local de ropa, víctimas de una misma pareja de delincuentes.

Según reconstruyeron los investigadores, los sospechosos se presentaban como clientes, esperaban el momento oportuno y, de pronto, reducían a las víctimas apuntándoles con un arma de fuego. Todo quedaba registrado en las cámaras de seguridad de los locales: allí se los veía actuar sin capuchas ni barbijos, a cara descubierta y con total impunidad.

Efectivos de la Dirección General de Investigación (PDI), con la colaboración del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI) y el Grupo Táctico Multipropósito (GTM) de la Policía de Santa Fe, desplegaron el allanamiento en una vivienda de pasillo ubicada en la calle Grandoli al 3800. Mientras la mujer emprendía la fuga, en el interior del domicilio quedó su pareja y cómplice, que continuaba durmiendo a pesar de la irrupción de los uniformados.

Mientras escapaba por los pasillos de las viviendas vecinas, fue captada por un drone y aprehendida

La inspección de la vivienda arrojó pruebas contundentes. Los investigadores hallaron ropa con etiquetas aún puestas y las mismas prendas —un pantalón y un par de zapatillas— que uno de los delincuentes había usado durante los asaltos a los comercios, según se observa en las grabaciones. Los objetos se convirtieron en un elemento central para vincularlos de manera directa con los hechos denunciados.

Los dos sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia, junto con el material secuestrado que refuerza lo que ya mostraban las cámaras de seguridad de los comercios: la pareja ingresaba como aparentes clientes y, en cuestión de segundos, desenfundaba un arma para amedrentar a los dueños y alzarse con la recaudación.

El operativo se realizó en el marco de una investigación por denuncias de comerciantes sobre robos en sus locales

Ese registro audiovisual, sumado a las prendas de ropa incautadas y las imágenes aéreas del dron que captó la fuga en tiempo real, configura un cuerpo probatorio difícil de rebatir. Con estos elementos, la fiscalía prepara la imputación por robos calificados a mano armada, y en las próximas horas se espera que solicite la prisión preventiva de ambos detenidos. Además, los investigadores evalúan si existen vínculos con otros asaltos violentos ocurridos en la zona sur de Rosario en los últimos meses, lo que podría ampliar aún más el expediente.