Un exarquero de Olimpia de Paraguay, detrás de la banda que se desprendió del narco de las 1000 caras

Un exarquero de Olimpia de Paraguay estaría detrás de una banda que se habría desprendido de la organización liderada por Sebastián Marset, el narco uruguayo de las 1000 caras, que llegó a dominar la logística del tráfico de drogas por la Hidrovía.

Se trata de Víctor Centurión, según informó el diario paraguayo ABC. En el marco del denominado Operativo Nexus 2 fueron detenidos tres sospechosos y se busca a seis prófugos, entre ellos a Centurión y al empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres.

El comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de inteligencia de Antinarcóticos de Paraguay, detalló que los tres detenidos hasta el momento son Luis Molinas, un exjugador de futsal del club Cerro Porteño, Cindy Peralta, esposa del empresario Cáceres, y un hombre identificado como Álvaro Enrique Cáceres Cabrera, siempre según el citado diario paraguayo.

El jefe policial sostuvo que los supuestos narcos habrían integrado, tiempo atrás, la estructura criminal de Marset.

El narco Sebastián Marcet El Observador (Uruguay)

Marset está prófugo. Está sospechado de manejar el contrabando de cocaína por la Hidrovía Paraná-Paraguay, gracias a sus nexos con el Primer Comando Capital (PCC) brasileño. Al menos desde 2021, desde los puertos cercanos a Asunción, y por medio de esa autopista fluvial, salieron más de 40 toneladas de droga que terminaron siendo incautadas en Bélgica y Holanda.

Está acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que fue ejecutado por sicarios colombianos y venezolanos el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, en Colombia, donde se encontraba de luna de miel.

En julio de 2023 logró escapar de un operativo de 2200 policías que lo buscaban en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Había sido detectado en una mansión donde vivía desde hacía 10 meses en una zona que es una de las principales productoras de cocaína del mundo.

Marset tiene pedidos de captura de tres países –Uruguay, Paraguay y Bolivia– y es requerido por los Estados Unidos, a través de su agencia antidrogas, la DEA.

El narco uruguayo, que tiene tatuada en una de sus muñecas la sigla PCU (por Primer Comando Uruguayo), habría ingresado a Bolivia después del homicidio de Pecci, según informaron ayer autoridades bolivianas.

Marset había salido de Paraguay, donde estaba bajo la lupa del fiscal asesinado en el marco de una investigación por lavado de dinero, una de las más grandes de la historia de ese país, causa conocida como Ultranza PY. Investigadores de la Secretaría Antidrogas de Paraguay situaban a Marset y a su familia en Santa Cruz de la Sierra.