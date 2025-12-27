Cadáver. Prueba decisiva contra un expolicía que sumaría su segundo homicidio

CÓRDOBA.- Las pruebas genéticas desmintieron al Horacio Graso,condenado a 27 años de cárcel por asesinar a un niño en 2006: el fluido seminal que fue encontrado en el cuerpo y en la ropa interior de Milagros Bastos, una joven de 22 años, cuyo cadáver fue encontrado en el plácard del departamento en el que el hombre cumplía prisión domiciliaria, pertenecen a ese expolicía.

La investigación por el asesinato de Bastos está cargo del fiscal José Bringas, quien en las últimas horas y después de que Grasso asegurara no haber tenido contacto con la víctima, recibió los resultados genéticos.

En la causa Graso está acusado de femicidio y también está imputado su hermano Javier, quien permanece prófugo desde hace cuatro meses.

El abogado de la familia Bastos, Carlos Nayi, contó que se comprobó que Bastos y Grasso mantuvieron relaciones sexuales en agosto del 2024 en el departamento de la calle Buenos Aires al 300, a donde el expolicía cumplía prisión domiciliaria. Después, él la asfixió, envolvió el cuerpo en sábanas y cortinas, lo ató con un cable y lo escondió en un plácard que tapó con ladrillos. Unos albañiles contratados por Javier Graso encontraron el cuerpo.

Bastos vivía en situación de calle, era adicta y solía deambular por barrio Sobremonte. En esa misma zona había sido visto Graso en algunas de las 255 veces que quebró la prisión domiciliaria.

Después del hallazgo del cuerpo en el departamento, Graso fue enviado a la cárcel de Bouwer. El expolicía estaba condenado desde 2009 por el homicidio de Facundo Novillo, un niño de 6 años, quien recibió un disparo de Fusil Automático Liviano (FAL) en medio de un tiroteo entre bandas narcos. Dos años antes había sido exonerado por haber participado de un robo, era señalado, además, como proveedor de armas para delincuentes, motivo por el que era conocido como “el armero”.

En 2011 Graso obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por un problema cardíaco. A los pocos meses fue nuevamente trasladado a la cárcel de Bouwer porque sus vecinos lo denunciaron por golpear a su madre, con quien vivía. Quiso escaparse cuando llegó la policía.

Igual, volvieron a darle la posibilidad de regresar a una vivienda. Se instaló en el departamento céntrico de su hermano. En diciembre de 2022 fue denunciado por abuso sexual por una integrante de su familia, quien reiteró la acusación al año siguiente. La Justicia no le revocó el beneficio.

En ese marco el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba abrió un sumario contra Facundo Moyano Centeno, juez de ejecución penal de Córdoba; contra Gustavo Echenique Estévez, magistrado de ejecución de Río Cuarto y contra la fiscal de delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago.